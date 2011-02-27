مذبحة الغوطة الشرقية مستمرة.. سقوط عشرات القتلى.. والأمم المتحدة تتأهب للإغاثة

ليندا توم: العمليات العسكرية قتلت 30 شخصًا.. والمعارضة واصلت قصف دمشق

قُتل العشرات، بينهم أطفال ونساء، في عمليات عسكرية بالغوطة الشرقية المحاصرة، وذلك خلال الساعات الـ 48 الماضية، حسبما ذكرت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ليندا توم أمس الاثنين.

وذكرت المتحدثة باسم الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في دمشق "ليندا توم" أن العمليات العسكرية أدت إلى مقتل 30 شخصًا على الأقل، مشيرة إلى أن المعارضة أيضًا واصلت قصف دمشق.

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أوضحت في تصريحات عبر البريد الإلكتروني: "الأمم المتحدة متأهبة ومستعدة لترسل على الفور قوافل إغاثة إلى مناطق عدة في الغوطة الشرقية لإنقاذ الأرواح، والقيام بعمليات إجلاء طبي للمئات، بمجرد أن تسمح الظروف".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الجيش السوري سيعلق الضربات الجوية على الغوطة الشرقية خلال هدنة يومية، مدتها 5 ساعات، بدءًا من الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس".

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس مركز المراقبة الروسية في سوريا يوري يفتوشينكو قوله إن المتشددين في المنطقة يحتجزون مئات الرهائن، ومن بينهم نساء وأطفال.

وأضاف يفتوشينكو بأن المركز سيقوم مع الحكومة السورية بإجلاء المرضى والمصابين من المنطقة.