أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح.

في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياض صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 09:14 PM

اخر تعديل 30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441 10:05 PM

في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياض الأرصاد: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح.