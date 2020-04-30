أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح.
في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياض
الأرصاد: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرياض
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في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياضصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-30
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:14 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
10:05 PM
في تنبيه متقدم.. أتربة مثارة وانعدام للرؤية في الرياض
الأرصاد: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتشمل عدة محافظات
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا للعاصمة الرياض من حالة أتربة مثارة مصحوبة بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى شبة انعدام للرؤية، تبدأ من الساعة الثانية عشرة ليلًا، وتشمل الأفلاج والحريق والدرعية والدلم والدوادمي والرين والعاصمة والمزاحمية وثادق وحريملاء وشقراء وعفيف وحوطة بني تميم ورماح.
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