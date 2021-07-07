النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1207 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1195 خلال الـ24 ساعة الماضية

فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

للتأكُّد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات

‏أجرت لجان العمل الميداني المشتركة بمحافظة شرورة، جولة تفتيشية على عدد من المواقع والمحلات التجارية والمطاعم في المحافظة.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات وتطبيق التباعد والاحترازات بشكل دقيق وتنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بذلك الخصوص.

وأسفرت الجولة التي فحصت 40 شخصًا، عن تغريم سبعة محلات لوجود بعض الملاحظات.

كما تضمنت الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية إلا لمن لديه التطبيق، مع الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد والأنظمة والتعليمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة
سبق

‏أجرت لجان العمل الميداني المشتركة بمحافظة شرورة، جولة تفتيشية على عدد من المواقع والمحلات التجارية والمطاعم في المحافظة.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات وتطبيق التباعد والاحترازات بشكل دقيق وتنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بذلك الخصوص.

وأسفرت الجولة التي فحصت 40 شخصًا، عن تغريم سبعة محلات لوجود بعض الملاحظات.

كما تضمنت الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية إلا لمن لديه التطبيق، مع الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد والأنظمة والتعليمات.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
05:56 PM

فحص 40 شخصًا وتغريم 7 محلّات مخالفة في جولة تفتيشية بشرورة

للتأكُّد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات

A A A
بندر آل عوض - شرورة
0
478

‏أجرت لجان العمل الميداني المشتركة بمحافظة شرورة، جولة تفتيشية على عدد من المواقع والمحلات التجارية والمطاعم في المحافظة.

جاء ذلك للتأكد من تطبيق الاحترازات الصحية ومنع التجمُّعات وتطبيق التباعد والاحترازات بشكل دقيق وتنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية بذلك الخصوص.

وأسفرت الجولة التي فحصت 40 شخصًا، عن تغريم سبعة محلات لوجود بعض الملاحظات.

كما تضمنت الجولة التوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق "توكلنا"، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية إلا لمن لديه التطبيق، مع الالتزام بارتداء الكمامة وتطبيق سياسة التباعد والأنظمة والتعليمات.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,590
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,980
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,345
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,702

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة