جموع غفيرة في الأفلاج تودع "الحبشان"

بعد حياة حافلة بالإصلاح والدعوة إلى الله

ودّعت جموع غفيرة، ظهر اليوم السبت، في محافظة الأفلاج، راشد بن مرضي آل حبشان، الذي توفي عن عمر يناهز ٧٥ عامًا، بعد حياة حافلة بالدعوة إلى الله والسعي لإصلاح الناس ومساعدة المحتاجين.

وأديت الصلاة على الفقيد في جامع الملك عبدالله بالأفلاج، وشَيَّعته جموع غفيرة من الأهالي حتى مثواه الأخير بالمقبرة الجنوبية بليلى.

وتلقى أبناء الفقيد: الدكتور شايع، والدكتور عبدالله، ومحمد، والملازم مشاري، وأفراد قبيلة آل حبشان كافة، التعازي والمواساة.