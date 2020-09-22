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إصابات كورونا الجديدة .. 660 في سلطنة عمان و719 في الكويت

الصحة الكويتية: الحالات المؤكدة أكثر من 100 ألف بينهم 91 ألف تعافوا

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 660 إصابة جديدة ، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بلغ 94711.

وأشارت الوزارة إلى وفاة حالتين ليصل إجمالي الوفيات 865، بنسبة .09 %، مقابل تعافي 86195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91%.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 719 حالة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 100.683، مقابل تسجيل 682 حالة تعافٍ يصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.612 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا الجديدة .. 660 في سلطنة عمان و719 في الكويت
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 660 إصابة جديدة ، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بلغ 94711.

وأشارت الوزارة إلى وفاة حالتين ليصل إجمالي الوفيات 865، بنسبة .09 %، مقابل تعافي 86195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91%.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 719 حالة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 100.683، مقابل تسجيل 682 حالة تعافٍ يصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.612 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
02:43 PM

إصابات كورونا الجديدة .. 660 في سلطنة عمان و719 في الكويت

الصحة الكويتية: الحالات المؤكدة أكثر من 100 ألف بينهم 91 ألف تعافوا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 660 إصابة جديدة ، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بلغ 94711.

وأشارت الوزارة إلى وفاة حالتين ليصل إجمالي الوفيات 865، بنسبة .09 %، مقابل تعافي 86195 لتصل نسبة الشفاء إلى 91%.

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 719 حالة جديدة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة 100.683، مقابل تسجيل 682 حالة تعافٍ يصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 91.612 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 588 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

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