موجز "سبق": أمرٌ سامٍ بتمديد مبادرات حكومية.. وسقوط قناع "الدويلة" وإهانة "أردوغان"

ارتفاع حالات تعافي "كورونا" داخل السعودية.. وإجراءات احترازية إضافية
كعادتها واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية الجائحة. كما أعلن "الجدعان" تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند).
كما شهد الأسبوع إعلان وزارة الداخلية ملحقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية، والإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة. فيما تواصلت الإشادات الدولية بقرار السعودية اقتصار الحج على حجاج الداخل بأعداد محدودة، بينما تواصل ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا داخل السعودية.
وعلى صعيد آخر، أسقطت تسريبات خيمة القذافي القناع عن بعض الوجوه الشائهة، ومخططاتها الإجرامية لزعزعة استقرار المنطقة، بينما واصل الرئيس التركي إحراج وإهانة الجانب القطري بعد تداول مقطع فيديو، يطالب فيه وزير الداخلية القطري بالاعتدال في جلسته بإشارة من يده، على هامش زيارته للدوحة.
تمديد المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات). https://sabq.org/BkxbcK
التأمينات تمدد مبادرة دعم العاملين السعوديين امتدادًا لحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص، أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند). https://sabq.org/swBKGj
إجراءات احترازية وتدابير وقائية إضافية أعلنت وزارة الداخلية عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. https://sabq.org/2FTbrs
حالات تعافي كورونا ترتفع في السعودية إلى 143256 أعلنت وزارة الصحة، امس السبت 04 يوليو 2020، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد. https://sabq.org/kGfmX7
إهانة "أردوغان" أحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما طالبه بالاعتدال في طريقة جلوسه بإشارة من يده أثناء الاجتماع الموسع بين الجانبين القطري والتركي في الدوحة. فيما كشف موقع تركي عن سبب زيارة أردوغان لقطر للتأكد من عدم إخلال الإمارة الخليجية بالتزامات تمويل حملته المشينة في العراق وليبيا. https://sabq.org/N7dwfn https://sabq.org/F6KT9q
عملية نوعية ردًا على الحوثي بدأ التحالف في تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف حوثية؛ ردًا على الإجرام الحوثي الذي استهدف المدنيين الآمنين في المملكة، وهاجم التحالف في عمليته مواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا المدعومة من إيران، ومراكز قيادة واتصالات، وورشة طائرات من دون طيار في العاصمة صنعاء، وفي عددٍ من المواقع في اليمن. https://sabq.org/ywW5cB
الدوري يعود بالديربي أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وسيعود الدوري بلقاء ديربي يجمع بين النصر والهلال في الخامس من أغسطس. https://sabq.org/5dYwKx
كعادتها واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية الجائحة. كما أعلن "الجدعان" تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند).
كما شهد الأسبوع إعلان وزارة الداخلية ملحقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية، والإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة. فيما تواصلت الإشادات الدولية بقرار السعودية اقتصار الحج على حجاج الداخل بأعداد محدودة، بينما تواصل ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا داخل السعودية.
وعلى صعيد آخر، أسقطت تسريبات خيمة القذافي القناع عن بعض الوجوه الشائهة، ومخططاتها الإجرامية لزعزعة استقرار المنطقة، بينما واصل الرئيس التركي إحراج وإهانة الجانب القطري بعد تداول مقطع فيديو، يطالب فيه وزير الداخلية القطري بالاعتدال في جلسته بإشارة من يده، على هامش زيارته للدوحة.
تمديد المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات). https://sabq.org/BkxbcK
التأمينات تمدد مبادرة دعم العاملين السعوديين امتدادًا لحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص، أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند). https://sabq.org/swBKGj
إجراءات احترازية وتدابير وقائية إضافية أعلنت وزارة الداخلية عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. https://sabq.org/2FTbrs
حالات تعافي كورونا ترتفع في السعودية إلى 143256 أعلنت وزارة الصحة، امس السبت 04 يوليو 2020، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد. https://sabq.org/kGfmX7
إهانة "أردوغان" أحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما طالبه بالاعتدال في طريقة جلوسه بإشارة من يده أثناء الاجتماع الموسع بين الجانبين القطري والتركي في الدوحة. فيما كشف موقع تركي عن سبب زيارة أردوغان لقطر للتأكد من عدم إخلال الإمارة الخليجية بالتزامات تمويل حملته المشينة في العراق وليبيا. https://sabq.org/N7dwfn https://sabq.org/F6KT9q
عملية نوعية ردًا على الحوثي بدأ التحالف في تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف حوثية؛ ردًا على الإجرام الحوثي الذي استهدف المدنيين الآمنين في المملكة، وهاجم التحالف في عمليته مواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا المدعومة من إيران، ومراكز قيادة واتصالات، وورشة طائرات من دون طيار في العاصمة صنعاء، وفي عددٍ من المواقع في اليمن. https://sabq.org/ywW5cB
الدوري يعود بالديربي أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وسيعود الدوري بلقاء ديربي يجمع بين النصر والهلال في الخامس من أغسطس. https://sabq.org/5dYwKx
كعادتها واصلت "سبق" رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث، كان أبرزها صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أُعلنت منذ بداية الجائحة. كما أعلن "الجدعان" تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند).
كما شهد الأسبوع إعلان وزارة الداخلية ملحقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الإضافية، والإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة. فيما تواصلت الإشادات الدولية بقرار السعودية اقتصار الحج على حجاج الداخل بأعداد محدودة، بينما تواصل ارتفاع عدد حالات التعافي من فيروس كورونا داخل السعودية.
وعلى صعيد آخر، أسقطت تسريبات خيمة القذافي القناع عن بعض الوجوه الشائهة، ومخططاتها الإجرامية لزعزعة استقرار المنطقة، بينما واصل الرئيس التركي إحراج وإهانة الجانب القطري بعد تداول مقطع فيديو، يطالب فيه وزير الداخلية القطري بالاعتدال في جلسته بإشارة من يده، على هامش زيارته للدوحة.
تمديد المبادرات الحكومية لتخفيف آثار كورونا أصدر خادم الحرمين الشريفين أمرًا بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية؛ لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة، حيث ركزت المبادرات التي تمت الموافقة بتمديدها على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات). https://sabq.org/BkxbcK
التأمينات تمدد مبادرة دعم العاملين السعوديين امتدادًا لحرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الوباء العالمي (كوفيد-19) على منشآت القطاع الخاص، أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان تمديد مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد لفترة إضافية عبر نظام (ساند). https://sabq.org/swBKGj
إجراءات احترازية وتدابير وقائية إضافية أعلنت وزارة الداخلية عن ملحق الإجراءات الاحترازية والتدابير "البروتوكولات" الوقائية، إضافة إلى الإجراءات المعدلة للبروتوكولات الصحية المعتمدة التي تقتضيها متطلبات عودة الأوضاع العامة لطبيعتها للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. https://sabq.org/2FTbrs
حالات تعافي كورونا ترتفع في السعودية إلى 143256 أعلنت وزارة الصحة، امس السبت 04 يوليو 2020، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة. وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة ولله الحمد. https://sabq.org/kGfmX7
إهانة "أردوغان" أحرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما طالبه بالاعتدال في طريقة جلوسه بإشارة من يده أثناء الاجتماع الموسع بين الجانبين القطري والتركي في الدوحة. فيما كشف موقع تركي عن سبب زيارة أردوغان لقطر للتأكد من عدم إخلال الإمارة الخليجية بالتزامات تمويل حملته المشينة في العراق وليبيا. https://sabq.org/N7dwfn https://sabq.org/F6KT9q
عملية نوعية ردًا على الحوثي بدأ التحالف في تنفيذ عملية نوعية ضد أهداف حوثية؛ ردًا على الإجرام الحوثي الذي استهدف المدنيين الآمنين في المملكة، وهاجم التحالف في عمليته مواقع مخازن وورش الصواريخ الباليستية التابعة للميليشيا المدعومة من إيران، ومراكز قيادة واتصالات، وورشة طائرات من دون طيار في العاصمة صنعاء، وفي عددٍ من المواقع في اليمن. https://sabq.org/ywW5cB
الدوري يعود بالديربي أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن جدول الجولات المتبقية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2019-2020، بعد إعادة جدولتها إثر توقف النشاط الرياضي منذ منتصف مارس الماضي بسبب فيروس كورونا. وسيعود الدوري بلقاء ديربي يجمع بين النصر والهلال في الخامس من أغسطس. https://sabq.org/5dYwKx