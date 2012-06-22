داعية لبناني: "أصبحنا بسبب هيمنة إيران منصة لإيذاء جيراننا بتصدير المخدرات"

المزوق: لا تلوموا المملكة على حماية شبابها من فساد من يحكم بلادكم

أكد رئيس الجمعية الخيرية للعطاء ورئيس مجلس إدارة مشروع مجمع مسجد الصديق في لبنان الدكتور أحمد المزوق، أن للمملكة العربية السعودية الحق الكامل أن تفعل كل ما من شأنه حماية أراضيها وشعبها وشبابها من أفعال المفسدين، ولها الحق الكامل في فعل ما تراه ضروريًّا في حربها على المخدرات".

وقال "المزوق" لـ"سبق": "إن هذا ما جنيناه بأيدينا، وهذا ثمرة خياراتنا في صناديق الاقتراع، أعطيتم ‫إيران الأغلبية النيابية ٧٦ نائبًا، وهذه ثمرة حكم إيران للبنان التي يتجرعها كل اللبنانيين".

وتأسّف "المزوق" للحال الذي وصل له لبنان من تمكّن المافيات السياسية في إدارة كل مفاصله وتحكم إيران في قراره.

وقال عبر حديثه لـ"سبق": لقد أصبح لبنان بكل أسف وبسبب هيمنة إيران وتحكمها، منصة لإيذاء جيرانه العرب وخاصة بلاد الحرمين، من خلال تصدير الكبتاغون والمواد المخدرة.‏

‏واختتم الدكتور أحمد المزوق تصريحه لـ"سبق" موجهًا رسالة للدولة اللبنانية: "لقد أخذتم فرصتكم كاملة بعد فضيحة شحنة الرمان، والتي سبقها ٦٠٠ مليون حبة كبتاغون خلال ٦ سنوات فقط، ووعدتكم الحكومة بتشديد الإجراءات، وأحسنت لكم المملكة وقدمت كل تسهيل، وانتظرنا طويلًا تطبيق الإصلاحات لنتفاجأ بـ٣٠ طنًّا يتم تهريبها من خلال النمسا إلى المملكة؛ فمن يلوم بلاد الحرمين فيما ستفعل بعد ذلك، ومتى ترحم الدولة اللبنانية شعبها وتتخلص من هيمنة الفرس وتسلطها ومن إيران وحكمها.