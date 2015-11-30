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16 شهراً ولم يعثر عليه.. أسرة الحارثي" تناشد البحث عن ابنها "فالح"

خرج من منزلهم بـ"ترج بيشة" ويعاني اعتلالات نفسية وأبلغت الشرطة

أمضى المواطن "فالح محمد عجب الحارثي"، نحو عام وأربعة أشهر منذ فقدانه من ترج بيشة، عندما خرج من منزل أسرته ولم يعد؛ جراء معاناته من مرض نفسي.

وقال المواطن سعيد الحارثي لـ"سبق" إن شقيقه فالح (42 عاماً) خرج من منزلهم بقرية الغفرات التابعة لمركز مهر، غرب محافظة بيشة، وسجلوا بلاغ فقدان لدى الجهة المختصة في تاريخ 23 ذي الحجة من عام 1441هـ.

وأضاف: "شوهد المتغيب في حي مخطط الموسى بمحافظة بيشة"، مناشداً من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع شقيقه "سعيد" عبر الجوال (0530722766)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

بيشة مناشده

الرئيسية/ المملكة / محليات

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16 شهراً ولم يعثر عليه.. أسرة الحارثي" تناشد البحث عن ابنها "فالح"
سبق

أمضى المواطن "فالح محمد عجب الحارثي"، نحو عام وأربعة أشهر منذ فقدانه من ترج بيشة، عندما خرج من منزل أسرته ولم يعد؛ جراء معاناته من مرض نفسي.

وقال المواطن سعيد الحارثي لـ"سبق" إن شقيقه فالح (42 عاماً) خرج من منزلهم بقرية الغفرات التابعة لمركز مهر، غرب محافظة بيشة، وسجلوا بلاغ فقدان لدى الجهة المختصة في تاريخ 23 ذي الحجة من عام 1441هـ.

وأضاف: "شوهد المتغيب في حي مخطط الموسى بمحافظة بيشة"، مناشداً من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع شقيقه "سعيد" عبر الجوال (0530722766)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
02:33 PM

16 شهراً ولم يعثر عليه.. أسرة الحارثي" تناشد البحث عن ابنها "فالح"

خرج من منزلهم بـ"ترج بيشة" ويعاني اعتلالات نفسية وأبلغت الشرطة

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سويد الحارثي - بيشة
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2,868

أمضى المواطن "فالح محمد عجب الحارثي"، نحو عام وأربعة أشهر منذ فقدانه من ترج بيشة، عندما خرج من منزل أسرته ولم يعد؛ جراء معاناته من مرض نفسي.

وقال المواطن سعيد الحارثي لـ"سبق" إن شقيقه فالح (42 عاماً) خرج من منزلهم بقرية الغفرات التابعة لمركز مهر، غرب محافظة بيشة، وسجلوا بلاغ فقدان لدى الجهة المختصة في تاريخ 23 ذي الحجة من عام 1441هـ.

وأضاف: "شوهد المتغيب في حي مخطط الموسى بمحافظة بيشة"، مناشداً من يعثر عليه أو لديه أي معلومات بالتواصل مع شقيقه "سعيد" عبر الجوال (0530722766)، أو إبلاغ أقرب مركز شرطة.

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