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أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجامعة الملك سعود للتميز العلمي

العامري: تحفز على الارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي كمًا ونوعًا

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي, في دورتها السابعة ويكرم الفائزين, وذلك يوم الأربعاء القادم عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا في قاعة حمد الجاسر للرجال والنساء.

وكشف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أحمد بن سالم العامري أن هذه الجائزة سنوية وتسعى لتهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار وتعمل على تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كمًا ونوعًا.

وأضاف العامري: جاءت الجائزة لتخدم الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود المتعلق بالإجادة والتميز البحثي, من خلال رفع المستوى الأكاديمي والبحث العلمي والإبداعي الذي يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية.

وتابع: أن البحث العلمي في جامعة الملك سعود أولوية من أولوياتها رسمته في رؤيتها ومثلته في رسالتها وضمنته في استراتيجيتها, فلم يعد مجرد عمل تقوم به الجامعة بل أصبح واقعًا ملموسًا, فأنشأت له وكالة تعنى بشؤونه وتدعم احتياجاته, وعمادة تنظم قنواته وتتابع منجزاته ومراكز تسير أموره, وشكلت الفرق البحثية في مختلف التخصصات وعززت الموارد المالية التي تغذيه وشجعت عليه وعززت علماءه الباحثين بجوائز تشجيعية وأوسمة فخرية واحتفالات مميزة, كل ذلك اعترافًا منها بضرورته لبناء مستقبل المملكة ونهضتها.

وقال عميد البحث العلمي أمين الجائزة الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي: إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا منظمًا للعمل البحثي في الجامعة للإرتقاء به جودةً وإنتاجًا, وتأتي هذا العام وقد أكملت 7 سنوات على انطلاقتها, وكان لها أثر إيجابي على الدورات السابقة من حيث زيادة الإنتاج العلمي والتقني وتحسين نوعيته وخلق منافسة علمية بين الباحثين للحصول عليها.

ونوه إلى أن الجائزة تتضمن ثمانية فروع تشمل: المسيرة العلمية, وجودة البحث العلمي, والنشر في مجلات النخبة, والشراكة البحثية المجتمعية, والابتكارات, والكتاب المؤلف, والمترجم, والتميز البحثي لطلبة الجامعة والمبتعث.

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أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجامعة الملك سعود للتميز العلمي
سبق

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي, في دورتها السابعة ويكرم الفائزين, وذلك يوم الأربعاء القادم عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا في قاعة حمد الجاسر للرجال والنساء.

وكشف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أحمد بن سالم العامري أن هذه الجائزة سنوية وتسعى لتهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار وتعمل على تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كمًا ونوعًا.

وأضاف العامري: جاءت الجائزة لتخدم الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود المتعلق بالإجادة والتميز البحثي, من خلال رفع المستوى الأكاديمي والبحث العلمي والإبداعي الذي يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية.

وتابع: أن البحث العلمي في جامعة الملك سعود أولوية من أولوياتها رسمته في رؤيتها ومثلته في رسالتها وضمنته في استراتيجيتها, فلم يعد مجرد عمل تقوم به الجامعة بل أصبح واقعًا ملموسًا, فأنشأت له وكالة تعنى بشؤونه وتدعم احتياجاته, وعمادة تنظم قنواته وتتابع منجزاته ومراكز تسير أموره, وشكلت الفرق البحثية في مختلف التخصصات وعززت الموارد المالية التي تغذيه وشجعت عليه وعززت علماءه الباحثين بجوائز تشجيعية وأوسمة فخرية واحتفالات مميزة, كل ذلك اعترافًا منها بضرورته لبناء مستقبل المملكة ونهضتها.

وقال عميد البحث العلمي أمين الجائزة الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي: إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا منظمًا للعمل البحثي في الجامعة للإرتقاء به جودةً وإنتاجًا, وتأتي هذا العام وقد أكملت 7 سنوات على انطلاقتها, وكان لها أثر إيجابي على الدورات السابقة من حيث زيادة الإنتاج العلمي والتقني وتحسين نوعيته وخلق منافسة علمية بين الباحثين للحصول عليها.

ونوه إلى أن الجائزة تتضمن ثمانية فروع تشمل: المسيرة العلمية, وجودة البحث العلمي, والنشر في مجلات النخبة, والشراكة البحثية المجتمعية, والابتكارات, والكتاب المؤلف, والمترجم, والتميز البحثي لطلبة الجامعة والمبتعث.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
02:34 PM

أمير الرياض يرعى حفل تكريم الفائزين بجامعة الملك سعود للتميز العلمي

العامري: تحفز على الارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي كمًا ونوعًا

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عبدالحكيم شار - الرياض
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يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, الحفل الختامي لجائزة جامعة الملك سعود للتميز العلمي, في دورتها السابعة ويكرم الفائزين, وذلك يوم الأربعاء القادم عند الساعة الواحدة والنصف ظهرًا في قاعة حمد الجاسر للرجال والنساء.

وكشف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة الدكتور أحمد بن سالم العامري أن هذه الجائزة سنوية وتسعى لتهيئة مناخ فاعل للبحث العلمي المتميز والإبداع والابتكار وتعمل على تشجيع منسوبي الجامعة من الباحثين والطلاب وتحفيزهم على مزيد من التميز والإبداع والتنافس العلمي والارتقاء بمستوى مخرجات البحث العلمي بالجامعة كمًا ونوعًا.

وأضاف العامري: جاءت الجائزة لتخدم الهدف الأول من الخطة الاستراتيجية لجامعة الملك سعود المتعلق بالإجادة والتميز البحثي, من خلال رفع المستوى الأكاديمي والبحث العلمي والإبداعي الذي يخدم المجتمع ويسهم في تحقيق التميز في مختلف المجالات العلمية.

وتابع: أن البحث العلمي في جامعة الملك سعود أولوية من أولوياتها رسمته في رؤيتها ومثلته في رسالتها وضمنته في استراتيجيتها, فلم يعد مجرد عمل تقوم به الجامعة بل أصبح واقعًا ملموسًا, فأنشأت له وكالة تعنى بشؤونه وتدعم احتياجاته, وعمادة تنظم قنواته وتتابع منجزاته ومراكز تسير أموره, وشكلت الفرق البحثية في مختلف التخصصات وعززت الموارد المالية التي تغذيه وشجعت عليه وعززت علماءه الباحثين بجوائز تشجيعية وأوسمة فخرية واحتفالات مميزة, كل ذلك اعترافًا منها بضرورته لبناء مستقبل المملكة ونهضتها.

وقال عميد البحث العلمي أمين الجائزة الدكتور خالد بن إبراهيم الحميزي: إن هذه الجائزة تأتي تتويجًا منظمًا للعمل البحثي في الجامعة للإرتقاء به جودةً وإنتاجًا, وتأتي هذا العام وقد أكملت 7 سنوات على انطلاقتها, وكان لها أثر إيجابي على الدورات السابقة من حيث زيادة الإنتاج العلمي والتقني وتحسين نوعيته وخلق منافسة علمية بين الباحثين للحصول عليها.

ونوه إلى أن الجائزة تتضمن ثمانية فروع تشمل: المسيرة العلمية, وجودة البحث العلمي, والنشر في مجلات النخبة, والشراكة البحثية المجتمعية, والابتكارات, والكتاب المؤلف, والمترجم, والتميز البحثي لطلبة الجامعة والمبتعث.

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