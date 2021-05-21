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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتستخدم الرصاص وشظايا قنابل الصوت ضد المتظاهرين

مصادر طبية: 15 مصاباً بالرصاص المطاطي داخل الحرم القدسي

أفادت وسائل إعلامية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، وهاجمت المصلين بقنابل الصوت، يأتي ذلك تزامناً مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي، وفق ما نقلته مراسلةRT في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن 15 مصاباً بالرصاص المطاطي وشظايا قنابل الصوت جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة داخل الحرم القدسي.

القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى

الرئيسية/ أخبار العالم

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قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتستخدم الرصاص وشظايا قنابل الصوت ضد المتظاهرين
سبق

أفادت وسائل إعلامية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، وهاجمت المصلين بقنابل الصوت، يأتي ذلك تزامناً مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي، وفق ما نقلته مراسلةRT في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن 15 مصاباً بالرصاص المطاطي وشظايا قنابل الصوت جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة داخل الحرم القدسي.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
02:58 PM

قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتستخدم الرصاص وشظايا قنابل الصوت ضد المتظاهرين

مصادر طبية: 15 مصاباً بالرصاص المطاطي داخل الحرم القدسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,240

أفادت وسائل إعلامية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى، وهاجمت المصلين بقنابل الصوت، يأتي ذلك تزامناً مع اندلاع مواجهات عند مدخل بيت لحم الشمالي، وفق ما نقلته مراسلةRT في الضفة الغربية.

وقالت مصادر طبية فلسطينية: إن 15 مصاباً بالرصاص المطاطي وشظايا قنابل الصوت جراء قمع قوات الاحتلال مسيرة داخل الحرم القدسي.

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