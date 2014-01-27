"زين السعودية" تطلق خطوط الاتصالات المؤجرة بتقنيات الجيل الخامس لقطاع الأعمال

كأول مزود لهذه التقنية بالمملكة وتمتاز بتكلفتها المنخفضة وكفاءتها وأمانها العالي

أعلنت "زين السعودية" عن إطلاقها خدمات خطوط الاتصالات المؤجرة التي تعتمد على تقنية الجيل الخامس، والمخصصة لقطاع الأعمال، وتمتاز بتكلفتها المنخفضة وكفاءتها وأمانها العالي المشابهة تمامًا لكفاءة وأمان شبكات الألياف، ومن ضمن مزاياها "خدمة الوصول المخصص" التي يمكن تزويد شبكات الاتصالات بها؛ لتوفير اتصالات فائقة السرعة إلى المناطق التي لا تتوفر فيها شبكات الألياف.

وفي وقت بات قطاع الأعمال فيه معتمدًا على خدمات الإنترنت أكثر من أي وقت مضى؛ فإن الحاجة غدت أكبر إلى خدمات اتصالات آمنة وأكثر موثوقية. وهذا ما توفره خدمة خطوط الاتصالات المؤجرة أو الخاصة؛ إذ تقدم خدمات اتصالات ذات تقنية فائقة السرعة، وتواكب جميع متطلبات الاستخدام النهائي الأساسية.

وإضافة إلى ميزة الاتصال المخصص؛ فإن خدمات خطوط الاتصالات المؤجرة تمكّن الأعمال من تسليم مهامها بموجب اتفاقيات مستوى الخدمة.

ووفقًا لدراسة حديثة في السعودية، يمكن لتقنية الجيل الخامس تلبية متطلبات 80% من عملاء الخطوط المؤجرة بسرعتها العالية وزمن وصول أقل وسرعة نشر أكبر. كما ستسهم في إطلاق منتجات جديدة للعملاء بأسعار تنافسية، وهذا الأمر يعتبر أساسيًّا لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع السياسات الاقتصادية الرقمية الحديثة للمملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد السدحان: "هذا الإنجاز على مستوى قطاع الأعمال يتماشى مع التحول الرقمي في المملكة، ويتقاطع مع محفظة إنجازاتها للتوسع الأكبر في نشر شبكة الجيل الخامس، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأضاف السدحان: لقد حرصنا منذ البداية، على تحقيق أوسع تغطية وأفضل تجربة لخدمات (الجيل الخامس5G) في المملكة، وعملنا على ذلك عبر مستويين، الأول: أفقي عبر نشر شبكة الجيل الخامس الأسرع وعلى أوسع نطاق ممكن، وقد حصدنا اعترافًا دوليًّا بكوننا الأكثر انتشارًا على مستوى المملكة والشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا والأسرع في تغطيتنا لـ50 مدينة عبر أكثر من 4.700 برج. والثاني عمودي، من خلال توفيرنا لحلول الأعمال الأكثر تطورًا وتقدمًا عبر شبكة الجيل الخامس، وبشكل خاص التطبيقات والأجهزة التي تفتح لقطاع الأعمال فرصًا هائلة بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

ولفت إلى أن إنجاز زين السعودية في إطلاق خدمة خطوط الاتصالات المؤجرة بتقنيات الجيل الخامس؛ يمثل مكسبًا لجميع الأطراف المستفيدة؛ حيث سيكون الجميع أمام فرصة استثنائية لتطوير قدراته والاستفادة من أفضل تقنيات الاتصالات لحياة أفضل وأكثر سهولة؛ سواء المشغلون الذين سيحصلون على وصول أعلى للشبكة، أو الشركات التي تعمل على تحسين عملياتها التجارية، أو الأفراد الذين سيستفيدون من تجربة عملاء استثنائية".

جدير بالذكر أن "أوبن سيجنال" (Opensignal) أعلنت مؤخرًا في تقرير لها، فوز "زين السعودية" بالجوائز الثلاث المخصصة لتجربة مستخدمي شبكة الجيل الخامس لكل من مؤشرات: "سرعة التحميل لشبكة الجيل الخام (5G)"، و"توفير خدمات الجيل الخامس (5G)"، و"سرعة التحميل لمستخدمي الجيل الخامس (5G)".

وكانت "زين السعودية" قد حازت جائزة "أسرع إنترنت منزلي في المملكة" لعام 2020م في النصفين الأول والثاني من شركة أوكلا (Ookla) العالمية، المالكة لموقع SpeedTest الشهير والمتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميًّا. كما نالت الشركة ثلاث جوائز خلال قمة Telecom Review لقادة قطاع الاتصالات؛ وذلك عن فئات: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس" (5G)، و"أفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس ‫ (5G)"، و"أفضل مقدم للحوسبة السحابية".