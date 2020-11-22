مجموعة "سليمان الحبيب" و"سيمنس" تفتتحان جناحي الطب النووي والتصوير بالرنين المغناطيسي

في مستشفى HMG في الخبر

احتفلت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية وشركة "سيمنس" للرعاية الصحية المحدودة، بالافتتاح الرسمي لقسم الطب النووي وجناح التصوير بالرنين المغناطيسي في أكبر منشأة خاصة للرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية.

ودشن الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبيب الطبية ناصر الحقباني، افتتاح الأقسام الجديدة بحضور فرق الإدارة التنفيذية لمجموعتي HMG وشركة "سيمنس" للرعاية الصحية المحدودة بالمملكة العربية السعودية.

ويهدف المشروع الذي انطلق في مارس من هذا العام، إلى مواصلة تطوير خدمات طب الأورام والأشعة في المنطقة من خلال تركيب أحدث التقنيات في مجال التصوير التشخيصي بغية تحسين تجربة المريض وتعزيز الطب الدقيق ورقمنة الرعاية الصحية.

وأضاف: "ركزنا على المنظومة الإدارية وأتمتة العمل، واليوم يوجد لدينا شركة مختصة في الحلول والتقنية، حيث أصبح لدينا نظام يربط جميع الخدمات التي تقدم من خلال التقنية". وتابع: "نفخر بنظام الحبيب لايف كير لإدارة الأزمات بتقنيات جديدة ومجموعة من الاستراتيجيات التي تتماشى مع رؤية 2030 في رفع مساهمة القطاع الخاص من %25 إلى %35، واليوم لدينا استثمارات لرفع النسبة إلى %60 من خلال مشروعين في الخبر ومشروع في الرياض بالإضافة إلى المشاريع القائمة حالياً".

وتولت "سيمنس" للرعاية الصحية المحدودة تركيب جهاز (Biograph Vision PET-CT) بتقنية التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني داخل قسم الطب النووي، اعتمادًا على التكنولوجيا الرقمية التي تركب للمرة الأولى في المنطقة. مما يفتح آفاقًا جديدة تمامًا في مجال الدقة، بالإضافة إلى أن قسم الطب النووي يتضمن نظام سيمبيا للتصوير المقطعي بالإصدار أحادي الفوتون (Symbia Intevo SPECT-CT2) المعروف جيدًا والمجهز بأفضل جودة للصورة وأعلى حساسية للتصوير المقطعي المحوسب بالإصدار أحادي الفوتون، مما يمكّن هذه الصناعة من الانتقال إلى المرحلة التالية من الخدمات من خلال متخصصي الرعاية الصحية لدى مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، والانتقال بشكل أسرع إلى تشخيص حاسم واستراتيجية علاج ناجحة.

من ناحية أخرى، تم تجهيز جناح التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) بالنظام الرائد لشركة سيمنس للرعاية الصحية المحدودة وهو نظام (MAGNETOM Sola) وهو واحد من عائلة نظام التصوير بالرنين المغناطيسي، 1,5 تسلا الذي أطلق حديثًا في المنطقة، والمزود بتقنية (BioMatrix TM) التي تتكيف تلقائيًا مع أجسام المرضى كل على حدة، موفرة مستوى إضافيًا من الراحة أثناء المسح.

وأبرز الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنز هيلثينيرز" في المملكة العربية السعودية ميشيل عطالله، أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الذي يُنظر إليه على أنه حجر الزاوية في بناء شراكة طويلة الأمد، واستراتيجية مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كونها رائدة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة.

من جانبها، أعربت الإدارة العليا لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية عن عزمها البناء على هذه الخطوة التي من شأنها رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، والمساهمة معًا في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضاف: "المنظومة الصحية في المملكة تتطور بسرعة هائلة، لذلك لابد من خلق مشاريع جديدة مزودة بأحدث التقنيات الطبية ومجهزة بأعلى معايير الجودة للمساهمة في النهضة الصحية في المملكة".

وتركز الشركة على تحقيق هدفها في تقديم الدعم للقطاع الصحي، ليس بتوفير التقنية الطبية فحسب، بل من خلال تقديم التدريب عن طريق فريق تقني متكامل لمساعدة الكفاءات الموجودة لاستخدام تلك التقنية.