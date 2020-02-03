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"هدف" يودِع 4.2 ملايين ريال لمنشآت "دعم التوظيف لرفع المهارات" خلال يناير

البرنامج يتحمّل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين بالقطاع الخاص

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 4.2 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ655 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر يناير للمنشآت المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق "منصة دروب" والتدريب على رأس العمل ولدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعماً إضافياً، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يودِع 4.2 ملايين ريال لمنشآت "دعم التوظيف لرفع المهارات" خلال يناير
سبق

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 4.2 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ655 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر يناير للمنشآت المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق "منصة دروب" والتدريب على رأس العمل ولدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعماً إضافياً، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
02:50 PM

"هدف" يودِع 4.2 ملايين ريال لمنشآت "دعم التوظيف لرفع المهارات" خلال يناير

البرنامج يتحمّل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين بالقطاع الخاص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" 4.2 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ655 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر يناير للمنشآت المستفيدة من برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"؛ حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج "دعم التوظيف لرفع المهارات"، إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق "منصة دروب" والتدريب على رأس العمل ولدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70% من الدعم للتوظيف و30% كخدمات تدريب، وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهراً، بمعدل 30% من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10% للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعماً إضافياً، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عاملاً فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف" للمنشآت أربع خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

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