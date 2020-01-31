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لجنة "النطاق العمراني" لـ"بلدي البديع" تناقش في زيارة الشؤون البلدية التوسع والتطوير

تهدف لمنع الهجرة للمدن

زارت لجنة مشكلة من مجلس بلدي البديع، وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمناقشة التوسع في النطاق العمراني في البديع ومراكزه؛ لمواكبة التطور الحضاري ومنع الهجرة للمدن.

وكان بلدي البديع قد شكل لجنة لمناقشة النطاق العمراني ومتابعة إجراءات تنفيذه من قبل الجهات العليا، حيث ضمت اللجنة رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد العماري، وبعضوية رئيس بلدية البديع برمان سعود الحمدان، ونائب رئيس المجلس علي محمد الصخابرة، وعنبر سعود الصخابرة.

وزار أعضاء اللجنة وزارة البلديات، ومناقشة النطاق العمراني وطرح الاقتراحات حول التعديل والتوسع في النطاق العمراني بالبديع ومراكزه للتوسع في التنمية والتطوير الحضاري والتمدد في البناء العمراني لمنع الهجرة من المنطقة.

يذكر أن المجلس البلدي بالبديع برئاسة ناهض آل عمار، ركز على أهمية " النطاق العمراني" كونه مطلب الأهالي الأول، وطرح في اجتماعه الأول الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات، من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

وزارة الشؤون البلدية والقروية بلدي البديع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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لجنة "النطاق العمراني" لـ"بلدي البديع" تناقش في زيارة الشؤون البلدية التوسع والتطوير
سبق

زارت لجنة مشكلة من مجلس بلدي البديع، وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمناقشة التوسع في النطاق العمراني في البديع ومراكزه؛ لمواكبة التطور الحضاري ومنع الهجرة للمدن.

وكان بلدي البديع قد شكل لجنة لمناقشة النطاق العمراني ومتابعة إجراءات تنفيذه من قبل الجهات العليا، حيث ضمت اللجنة رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد العماري، وبعضوية رئيس بلدية البديع برمان سعود الحمدان، ونائب رئيس المجلس علي محمد الصخابرة، وعنبر سعود الصخابرة.

وزار أعضاء اللجنة وزارة البلديات، ومناقشة النطاق العمراني وطرح الاقتراحات حول التعديل والتوسع في النطاق العمراني بالبديع ومراكزه للتوسع في التنمية والتطوير الحضاري والتمدد في البناء العمراني لمنع الهجرة من المنطقة.

يذكر أن المجلس البلدي بالبديع برئاسة ناهض آل عمار، ركز على أهمية " النطاق العمراني" كونه مطلب الأهالي الأول، وطرح في اجتماعه الأول الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات، من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
09:16 PM

لجنة "النطاق العمراني" لـ"بلدي البديع" تناقش في زيارة الشؤون البلدية التوسع والتطوير

تهدف لمنع الهجرة للمدن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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زارت لجنة مشكلة من مجلس بلدي البديع، وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لمناقشة التوسع في النطاق العمراني في البديع ومراكزه؛ لمواكبة التطور الحضاري ومنع الهجرة للمدن.

وكان بلدي البديع قد شكل لجنة لمناقشة النطاق العمراني ومتابعة إجراءات تنفيذه من قبل الجهات العليا، حيث ضمت اللجنة رئيس المجلس البلدي بالبديع ناهض محمد العماري، وبعضوية رئيس بلدية البديع برمان سعود الحمدان، ونائب رئيس المجلس علي محمد الصخابرة، وعنبر سعود الصخابرة.

وزار أعضاء اللجنة وزارة البلديات، ومناقشة النطاق العمراني وطرح الاقتراحات حول التعديل والتوسع في النطاق العمراني بالبديع ومراكزه للتوسع في التنمية والتطوير الحضاري والتمدد في البناء العمراني لمنع الهجرة من المنطقة.

يذكر أن المجلس البلدي بالبديع برئاسة ناهض آل عمار، ركز على أهمية " النطاق العمراني" كونه مطلب الأهالي الأول، وطرح في اجتماعه الأول الحلول المقترحة لمدى تعديل بعض الملاحظات، من أجل زيادة التنمية العمرانية وإيقاف الهجرة إلى المدن.

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