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"الصحة" تعلن تسجيل 2591 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 95748

عسير.. 91 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة

بينها 29 حالة بخميس مشيط و11 في البشائر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ91 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 29 حالة، والبشائر 11 حالة، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وبللسمر 8 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وظهران الجنوب حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. 91 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ91 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 29 حالة، والبشائر 11 حالة، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وبللسمر 8 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وظهران الجنوب حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441
04:21 PM

عسير.. 91 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة

بينها 29 حالة بخميس مشيط و11 في البشائر

A A A
سويد الحارثي - عسير
7
3,372

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ91 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 29 حالة، والبشائر 11 حالة، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وبللسمر 8 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وظهران الجنوب حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة.

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