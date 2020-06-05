وسجلت خميس مشيط 29 حالة، والبشائر 11 حالة، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وبللسمر 8 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وظهران الجنوب حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ91 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

عسير.. 91 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة سويد الحارثي سبق 2020-06-05 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير. وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ91 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير. وسجلت خميس مشيط 29 حالة، والبشائر 11 حالة، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وبللسمر 8 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وظهران الجنوب حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة.

05 يونيو 2020 - 13 شوّال 1441 04:21 PM

عسير.. 91 إصابة جديدة بكورونا في 12 مدينة بينها 29 حالة بخميس مشيط و11 في البشائر





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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ91 موزعة على 12 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 29 حالة، والبشائر 11 حالة، وأبها 10 حالات، ومحايل عسير 10 حالات، وبللسمر 8 حالات، وأحد رفيدة 6 حالات، والنماص 5 حالات، وتبالة 5 حالات، وادي بن هشبل 4 حالات، وظهران الجنوب حالة واحدة، ورجال ألمع حالة واحدة، وتنومة حالة واحدة.