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طاقم عبّارة ركاب ينتشل جثة غريق بالقرب من جزر فرسان

تعود لمقيم عربي اختفى قبل 3 أيام بعد خروجه للصيد

عثر طاقم عبّارة ركاب متجهة من جازان إلى جزر فرسان على جثة غريق وسط البحر؛ الأمر الذي أدى إلى توقُّف العبّارة؛ ليتم إبلاغ العمليات بالواقعة.

وأنزل طاقم العبّارة قارب الإنقاذ، وهرعوا على الفور للتأكد من الجثة، وانتشالها من وسط البحر، بالتعاون مع رجال حرس الحدود، ومواصلة الرحلة إلى ميناء فرسان.


وتعود الجثة لمقيم عربي، تم فقدانه قبل 3 أيام وسط البحر بعد خروجه للصيد، وتسجيل بلاغات حول اختفائه.

جازان جزر فرسان عبارة ركاب جثة غريق البحر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طاقم عبّارة ركاب ينتشل جثة غريق بالقرب من جزر فرسان
سبق

عثر طاقم عبّارة ركاب متجهة من جازان إلى جزر فرسان على جثة غريق وسط البحر؛ الأمر الذي أدى إلى توقُّف العبّارة؛ ليتم إبلاغ العمليات بالواقعة.

وأنزل طاقم العبّارة قارب الإنقاذ، وهرعوا على الفور للتأكد من الجثة، وانتشالها من وسط البحر، بالتعاون مع رجال حرس الحدود، ومواصلة الرحلة إلى ميناء فرسان.


وتعود الجثة لمقيم عربي، تم فقدانه قبل 3 أيام وسط البحر بعد خروجه للصيد، وتسجيل بلاغات حول اختفائه.

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
12:42 AM

طاقم عبّارة ركاب ينتشل جثة غريق بالقرب من جزر فرسان

تعود لمقيم عربي اختفى قبل 3 أيام بعد خروجه للصيد

A A A
فهد كاملي - جازان
0
3,803

عثر طاقم عبّارة ركاب متجهة من جازان إلى جزر فرسان على جثة غريق وسط البحر؛ الأمر الذي أدى إلى توقُّف العبّارة؛ ليتم إبلاغ العمليات بالواقعة.

وأنزل طاقم العبّارة قارب الإنقاذ، وهرعوا على الفور للتأكد من الجثة، وانتشالها من وسط البحر، بالتعاون مع رجال حرس الحدود، ومواصلة الرحلة إلى ميناء فرسان.


وتعود الجثة لمقيم عربي، تم فقدانه قبل 3 أيام وسط البحر بعد خروجه للصيد، وتسجيل بلاغات حول اختفائه.

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