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الصحة الإيرانية: وفيات كورونا في البلاد تتخطى الـ21 ألفًا

سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء: إن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، زاد بواقع 119 حالة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 21020 حالة وفاة.

ووفق "رويترز"، أضافت المتحدثة "سيما سادات لاري"، أن الوزارة سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعًا من 2213 حالة في اليوم السابق.

وبها يزيد إجمالي عدد الإصابات المسجلة بإيران إلى 365606 حالات.

إيران فيروس كورونا الجديد

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الصحة الإيرانية: وفيات كورونا في البلاد تتخطى الـ21 ألفًا
سبق

قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء: إن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، زاد بواقع 119 حالة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 21020 حالة وفاة.

ووفق "رويترز"، أضافت المتحدثة "سيما سادات لاري"، أن الوزارة سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعًا من 2213 حالة في اليوم السابق.

وبها يزيد إجمالي عدد الإصابات المسجلة بإيران إلى 365606 حالات.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
01:59 PM

الصحة الإيرانية: وفيات كورونا في البلاد تتخطى الـ21 ألفًا

سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية في التلفزيون الرسمي يوم الأربعاء: إن عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا، زاد بواقع 119 حالة؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 21020 حالة وفاة.

ووفق "رويترز"، أضافت المتحدثة "سيما سادات لاري"، أن الوزارة سجلت 2243 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعًا من 2213 حالة في اليوم السابق.

وبها يزيد إجمالي عدد الإصابات المسجلة بإيران إلى 365606 حالات.

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