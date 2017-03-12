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"هلال جدة" يسجل 18 حالة جراء العواصف الرملية

حذر من موجة الغبار.. ودعا الجميع إلى توخي الحيطة

سجلت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 18 حالة تنفسية منذ بدء نشاط العواصف الرملية على المحافظة.

ودعا الهلال الأحمر مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد جميع المواطنين والمقيمين، خاصة ممن يعانون من أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وناشد المواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم "997" عند حدوث أي عارض صحي أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

وشدد على ضرورة التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث.

وما زالت العواصف الرملية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تضرب محافظة جدة.

الهلال الأحمر جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هلال جدة" يسجل 18 حالة جراء العواصف الرملية
سبق

سجلت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 18 حالة تنفسية منذ بدء نشاط العواصف الرملية على المحافظة.

ودعا الهلال الأحمر مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد جميع المواطنين والمقيمين، خاصة ممن يعانون من أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وناشد المواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم "997" عند حدوث أي عارض صحي أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

وشدد على ضرورة التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث.

وما زالت العواصف الرملية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تضرب محافظة جدة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
05:04 PM

"هلال جدة" يسجل 18 حالة جراء العواصف الرملية

حذر من موجة الغبار.. ودعا الجميع إلى توخي الحيطة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,619

سجلت عمليات الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة 18 حالة تنفسية منذ بدء نشاط العواصف الرملية على المحافظة.

ودعا الهلال الأحمر مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، بسبب تدني الرؤية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المحافظة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد جميع المواطنين والمقيمين، خاصة ممن يعانون من أمراض تنفسية، بعدم مغادرة منازلهم حتى لا يتعرضوا للغبار والأتربة.

وناشد المواطنين والمقيمين، إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم "997" عند حدوث أي عارض صحي أو عن طريق تطبيق "أسعفني".

وشدد على ضرورة التعاون مع المسعفين وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث.

وما زالت العواصف الرملية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تضرب محافظة جدة.

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