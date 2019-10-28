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تقرير علمي: عمليات مذهلة يقوم بها دماغ الإنسان أثناء النوم

حكاية خلايا "الميكروغليا"

يكشف العلم كل يوم، حقائق مذهلة عن دماغ الإنسان؛ فقد أفادت مجلة "Nature Neuroscience" العلمية بأن عمليات "ترميم"، وانتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء نومه.

وينقل موقع "روسيا اليوم"، عن تقرير المجلة العلمية، أن نوعًا من الخلايا يطلق عليها "الميكروغليا"، تتولى تنفيذ عملية "ترميم" الدماغ؛ وذلك بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي، ويزيد عدد هذه الخلايا في دماغ الإنسان بمقدار 8- 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.

وتبتلع خلايا "الميكروغليا" أثناء نوم الإنسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها؛ وذلك من أجل تطهير الدماغ وإنعاش أقسامه التي تعرضت لإصابات.

بينما أثبت العلماء في جامعة "روتشستر" الأمريكية أن عمليات "الترميم" هذه تُجرى في دماغ الإنسان أثناء النوم؛ وذلك بعد إجراء تجارب على الفئران حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تسمى بـ"نوريبينفرين" يُنتجها الجسم وقت اليقظة، ويكف عن إنتاجها وقت النوم.

وتسببت كميات زائدة من "نوريبينفرين" في تعطيل عمل خلايا "الميكروغليا" لدى الفئران، ويعني ذلك أن جهاز الأعصاب المركزي يقوم بتفعيل آلية وقاية؛ شأنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النور بعد الخلود إلى النوم، ويعيد تشغيله بعد الاستيقاظ.

وحسب العلماء؛ فإن خلايا "الميكروغليا" تساعد الإنسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية. أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام والتوحد والخرف؛ فضلًا عن أمراض باركنسون وألزهايمر.

دماغ الإنسان

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تقرير علمي: عمليات مذهلة يقوم بها دماغ الإنسان أثناء النوم
سبق

يكشف العلم كل يوم، حقائق مذهلة عن دماغ الإنسان؛ فقد أفادت مجلة "Nature Neuroscience" العلمية بأن عمليات "ترميم"، وانتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء نومه.

وينقل موقع "روسيا اليوم"، عن تقرير المجلة العلمية، أن نوعًا من الخلايا يطلق عليها "الميكروغليا"، تتولى تنفيذ عملية "ترميم" الدماغ؛ وذلك بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي، ويزيد عدد هذه الخلايا في دماغ الإنسان بمقدار 8- 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.

وتبتلع خلايا "الميكروغليا" أثناء نوم الإنسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها؛ وذلك من أجل تطهير الدماغ وإنعاش أقسامه التي تعرضت لإصابات.

بينما أثبت العلماء في جامعة "روتشستر" الأمريكية أن عمليات "الترميم" هذه تُجرى في دماغ الإنسان أثناء النوم؛ وذلك بعد إجراء تجارب على الفئران حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تسمى بـ"نوريبينفرين" يُنتجها الجسم وقت اليقظة، ويكف عن إنتاجها وقت النوم.

وتسببت كميات زائدة من "نوريبينفرين" في تعطيل عمل خلايا "الميكروغليا" لدى الفئران، ويعني ذلك أن جهاز الأعصاب المركزي يقوم بتفعيل آلية وقاية؛ شأنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النور بعد الخلود إلى النوم، ويعيد تشغيله بعد الاستيقاظ.

وحسب العلماء؛ فإن خلايا "الميكروغليا" تساعد الإنسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية. أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام والتوحد والخرف؛ فضلًا عن أمراض باركنسون وألزهايمر.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
02:03 PM

تقرير علمي: عمليات مذهلة يقوم بها دماغ الإنسان أثناء النوم

حكاية خلايا "الميكروغليا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يكشف العلم كل يوم، حقائق مذهلة عن دماغ الإنسان؛ فقد أفادت مجلة "Nature Neuroscience" العلمية بأن عمليات "ترميم"، وانتعاش نشيطة تجري في دماغ الإنسان أثناء نومه.

وينقل موقع "روسيا اليوم"، عن تقرير المجلة العلمية، أن نوعًا من الخلايا يطلق عليها "الميكروغليا"، تتولى تنفيذ عملية "ترميم" الدماغ؛ وذلك بصفتها خلايا مساعدة داخل جهاز الأعصاب المركزي، ويزيد عدد هذه الخلايا في دماغ الإنسان بمقدار 8- 10 أضعاف عدد خلايا الأعصاب العادية.

وتبتلع خلايا "الميكروغليا" أثناء نوم الإنسان البكتيريا والخلايا الميتة، ثم تهضمها؛ وذلك من أجل تطهير الدماغ وإنعاش أقسامه التي تعرضت لإصابات.

بينما أثبت العلماء في جامعة "روتشستر" الأمريكية أن عمليات "الترميم" هذه تُجرى في دماغ الإنسان أثناء النوم؛ وذلك بعد إجراء تجارب على الفئران حيث جعلوا القوارض تتعاطى مادة تسمى بـ"نوريبينفرين" يُنتجها الجسم وقت اليقظة، ويكف عن إنتاجها وقت النوم.

وتسببت كميات زائدة من "نوريبينفرين" في تعطيل عمل خلايا "الميكروغليا" لدى الفئران، ويعني ذلك أن جهاز الأعصاب المركزي يقوم بتفعيل آلية وقاية؛ شأنها شأن مفتاح كهربائي يطفئ النور بعد الخلود إلى النوم، ويعيد تشغيله بعد الاستيقاظ.

وحسب العلماء؛ فإن خلايا "الميكروغليا" تساعد الإنسان في التغلب على عواقب الجلطة الدماغية. أما تعطلها فيمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالفصام والتوحد والخرف؛ فضلًا عن أمراض باركنسون وألزهايمر.

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