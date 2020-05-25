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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

"العبدالعالي ": كورونا غيّر جميع مناحي الحياة بما فيها السفر

أكد أن الجائحة تسببت في إيجاد نمط جديد للتسوق والشراء

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة كورونا غيرت جميع مناحي الحياة بما في ذلك "السفر".

وقال المتحدث: تغّير نمط تسوقنا وشرائنا لاحتياجاتنا وطلباتنا وممارسة حياتنا الاجتماعية، ونعيش العيد هذه الأيام بطريقة وكيفية معينة ومختلفة عن المعتاد لضمان سلامتنا وصحتنا.

وأضاف: تغيرت طرق الانتقال والسفر في العالم منذ بداية الجائحة، حيث تم تطبيق عدة إجراءات واشتراطات في كل حالة سفر مع تقليل المعدل وتقييده، حيث أصبحت الرحلات محدودة.

وأردف "العبدالعالي": تغيّر الوضع المعيشي بعد "كورونا" ليشمل جميع مناحي الحياة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العبدالعالي ": كورونا غيّر جميع مناحي الحياة بما فيها السفر
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة كورونا غيرت جميع مناحي الحياة بما في ذلك "السفر".

وقال المتحدث: تغّير نمط تسوقنا وشرائنا لاحتياجاتنا وطلباتنا وممارسة حياتنا الاجتماعية، ونعيش العيد هذه الأيام بطريقة وكيفية معينة ومختلفة عن المعتاد لضمان سلامتنا وصحتنا.

وأضاف: تغيرت طرق الانتقال والسفر في العالم منذ بداية الجائحة، حيث تم تطبيق عدة إجراءات واشتراطات في كل حالة سفر مع تقليل المعدل وتقييده، حيث أصبحت الرحلات محدودة.

وأردف "العبدالعالي": تغيّر الوضع المعيشي بعد "كورونا" ليشمل جميع مناحي الحياة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
04:54 PM

"العبدالعالي ": كورونا غيّر جميع مناحي الحياة بما فيها السفر

أكد أن الجائحة تسببت في إيجاد نمط جديد للتسوق والشراء

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
8,086

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن جائحة كورونا غيرت جميع مناحي الحياة بما في ذلك "السفر".

وقال المتحدث: تغّير نمط تسوقنا وشرائنا لاحتياجاتنا وطلباتنا وممارسة حياتنا الاجتماعية، ونعيش العيد هذه الأيام بطريقة وكيفية معينة ومختلفة عن المعتاد لضمان سلامتنا وصحتنا.

وأضاف: تغيرت طرق الانتقال والسفر في العالم منذ بداية الجائحة، حيث تم تطبيق عدة إجراءات واشتراطات في كل حالة سفر مع تقليل المعدل وتقييده، حيث أصبحت الرحلات محدودة.

وأردف "العبدالعالي": تغيّر الوضع المعيشي بعد "كورونا" ليشمل جميع مناحي الحياة.

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