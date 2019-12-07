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هيئة كبار العلماء: حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان

قالت: الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين

أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن حادث إطلاق النار من قِبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدّى إلى وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين الأمريكيين، جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءاً من هذا العالم يسهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لمصلحة الإنسانية وسلامتها.

هيئة كبار العلماء فلوريدا

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هيئة كبار العلماء: حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان
سبق

أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن حادث إطلاق النار من قِبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدّى إلى وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين الأمريكيين، جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءاً من هذا العالم يسهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لمصلحة الإنسانية وسلامتها.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
10:09 AM

هيئة كبار العلماء: حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان

قالت: الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن حادث إطلاق النار من قِبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي أدّى إلى وفاة وإصابة عددٍ من المواطنين الأمريكيين، جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم.

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءاً من هذا العالم يسهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لمصلحة الإنسانية وسلامتها.

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