النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السويدان" سفيرًا عالميًّا للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر

تقديرًا لجهوده ومساهماته على الصعيدين المحلي والعالمي

تلقّى استشاري طب وجراحة الجلد والليزر بكلية الطب وجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن ناصر السويدان، خطاب رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفيسورديتير مانستاين، تفيد باختياره سفيرًا عالميًّا للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، ضمن تسعة سفراء على مستوى العالم اختيروا كسفراء وممثلين للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، التي تُعد أكبر منظمة في العالم لتطبيقات الليزرالطبية والتقنيات المعتمدة على الطاقة.

جاء ذلك تقديرًا من الجمعية لمجهودات وإنجازات الدكتور "السويدان" في مجال طب وجراحة الليزر ومساهماته المحلية والعالمية في هذا المجال الهام والحيوي.

وبهذا الاختيار؛ يكون الدكتور "السويدان" أول سعودي وعربي يحصل على هذه المكانة العالمية، وقد قدّم شكره وتقديره لرئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر على هذا الاختيار الذي سيكون دافعًا للمزيد من العمل في مجال طب وجراحة الليزر.

وأجرت الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، مؤخرًا، لقاءً مع الدكتور "السويدان"، نشرته على موقعها الرسمي www.aslms.org؛ حيث أشار فيه إلى أن مجال طب وجراحة الليزر أصبح تخصصًا طبيًّا متطورًا، يشهد الكثير من التطورات العلمية والبحثية المتقدمة؛ سواء على مستوى الأساسيات أو التشخيص أو العلاج، كما أن التطورات المتسارعة جعلت من الليزر علاجًا فعالًا وآمنًا عند توفر الممارس المتمكن.

وقال: الليزر في المملكة العربية السعودية مرّ بمراحل تطور سريعة حتى أصبح علاجًا حقيقيًّا ماثلًا وتخصصًا معتبرًا يؤتي ثماره عند توافر عوامل نجاحه المطلوبة من معرفة وتدريب وأبحاث وتطبيقات مع تضافر جهود الجهات المختلفة المعنية مثل الجامعات وهيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للغذاء والدواء.

وأضاف: الليزر أصبح جزءًا من العملية التدريبية في عدد من التخصصات الطبية ومن خلال أساتذة متخصصين؛ مما يرفع -بإذن الله- من مستوى أطباء المستقبل في هذا التخصص والجانب العلمي المتطور دائمًا.

وأشار الدكتور "السويدان" إلى أن المجتعات الشرق أوسطية والآسيوية، لها طبيعتها الخاصة مع تفاعلات الليزر.. ومن هنا تظهر أهمية البحث والدراسة في هذه المجتمعات؛ لتحديد المعايير الآمنة للتعامل مع الليزر في المجال الطبي.

وأوضح أن عدة دراسات من المملكة قد نُشرت، وتبين كيفية التعامل مع الليزر في مجتمعنا بشكل آمن وتوفير توصيات علمية في هذا الجانب.

كلية الطب جامعة الملك سعود الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السويدان" سفيرًا عالميًّا للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر
سبق

تلقّى استشاري طب وجراحة الجلد والليزر بكلية الطب وجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن ناصر السويدان، خطاب رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفيسورديتير مانستاين، تفيد باختياره سفيرًا عالميًّا للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، ضمن تسعة سفراء على مستوى العالم اختيروا كسفراء وممثلين للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، التي تُعد أكبر منظمة في العالم لتطبيقات الليزرالطبية والتقنيات المعتمدة على الطاقة.

جاء ذلك تقديرًا من الجمعية لمجهودات وإنجازات الدكتور "السويدان" في مجال طب وجراحة الليزر ومساهماته المحلية والعالمية في هذا المجال الهام والحيوي.

وبهذا الاختيار؛ يكون الدكتور "السويدان" أول سعودي وعربي يحصل على هذه المكانة العالمية، وقد قدّم شكره وتقديره لرئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر على هذا الاختيار الذي سيكون دافعًا للمزيد من العمل في مجال طب وجراحة الليزر.

وأجرت الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، مؤخرًا، لقاءً مع الدكتور "السويدان"، نشرته على موقعها الرسمي www.aslms.org؛ حيث أشار فيه إلى أن مجال طب وجراحة الليزر أصبح تخصصًا طبيًّا متطورًا، يشهد الكثير من التطورات العلمية والبحثية المتقدمة؛ سواء على مستوى الأساسيات أو التشخيص أو العلاج، كما أن التطورات المتسارعة جعلت من الليزر علاجًا فعالًا وآمنًا عند توفر الممارس المتمكن.

وقال: الليزر في المملكة العربية السعودية مرّ بمراحل تطور سريعة حتى أصبح علاجًا حقيقيًّا ماثلًا وتخصصًا معتبرًا يؤتي ثماره عند توافر عوامل نجاحه المطلوبة من معرفة وتدريب وأبحاث وتطبيقات مع تضافر جهود الجهات المختلفة المعنية مثل الجامعات وهيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للغذاء والدواء.

وأضاف: الليزر أصبح جزءًا من العملية التدريبية في عدد من التخصصات الطبية ومن خلال أساتذة متخصصين؛ مما يرفع -بإذن الله- من مستوى أطباء المستقبل في هذا التخصص والجانب العلمي المتطور دائمًا.

وأشار الدكتور "السويدان" إلى أن المجتعات الشرق أوسطية والآسيوية، لها طبيعتها الخاصة مع تفاعلات الليزر.. ومن هنا تظهر أهمية البحث والدراسة في هذه المجتمعات؛ لتحديد المعايير الآمنة للتعامل مع الليزر في المجال الطبي.

وأوضح أن عدة دراسات من المملكة قد نُشرت، وتبين كيفية التعامل مع الليزر في مجتمعنا بشكل آمن وتوفير توصيات علمية في هذا الجانب.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
01:52 PM

"السويدان" سفيرًا عالميًّا للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر

تقديرًا لجهوده ومساهماته على الصعيدين المحلي والعالمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
91

تلقّى استشاري طب وجراحة الجلد والليزر بكلية الطب وجامعة الملك سعود الدكتور سامي بن ناصر السويدان، خطاب رئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر البروفيسورديتير مانستاين، تفيد باختياره سفيرًا عالميًّا للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، ضمن تسعة سفراء على مستوى العالم اختيروا كسفراء وممثلين للجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، التي تُعد أكبر منظمة في العالم لتطبيقات الليزرالطبية والتقنيات المعتمدة على الطاقة.

جاء ذلك تقديرًا من الجمعية لمجهودات وإنجازات الدكتور "السويدان" في مجال طب وجراحة الليزر ومساهماته المحلية والعالمية في هذا المجال الهام والحيوي.

وبهذا الاختيار؛ يكون الدكتور "السويدان" أول سعودي وعربي يحصل على هذه المكانة العالمية، وقد قدّم شكره وتقديره لرئيس الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر على هذا الاختيار الذي سيكون دافعًا للمزيد من العمل في مجال طب وجراحة الليزر.

وأجرت الجمعية الأمريكية لطب وجراحة الليزر، مؤخرًا، لقاءً مع الدكتور "السويدان"، نشرته على موقعها الرسمي www.aslms.org؛ حيث أشار فيه إلى أن مجال طب وجراحة الليزر أصبح تخصصًا طبيًّا متطورًا، يشهد الكثير من التطورات العلمية والبحثية المتقدمة؛ سواء على مستوى الأساسيات أو التشخيص أو العلاج، كما أن التطورات المتسارعة جعلت من الليزر علاجًا فعالًا وآمنًا عند توفر الممارس المتمكن.

وقال: الليزر في المملكة العربية السعودية مرّ بمراحل تطور سريعة حتى أصبح علاجًا حقيقيًّا ماثلًا وتخصصًا معتبرًا يؤتي ثماره عند توافر عوامل نجاحه المطلوبة من معرفة وتدريب وأبحاث وتطبيقات مع تضافر جهود الجهات المختلفة المعنية مثل الجامعات وهيئة التخصصات الصحية ووزارة الصحة والهيئة السعودية للغذاء والدواء.

وأضاف: الليزر أصبح جزءًا من العملية التدريبية في عدد من التخصصات الطبية ومن خلال أساتذة متخصصين؛ مما يرفع -بإذن الله- من مستوى أطباء المستقبل في هذا التخصص والجانب العلمي المتطور دائمًا.

وأشار الدكتور "السويدان" إلى أن المجتعات الشرق أوسطية والآسيوية، لها طبيعتها الخاصة مع تفاعلات الليزر.. ومن هنا تظهر أهمية البحث والدراسة في هذه المجتمعات؛ لتحديد المعايير الآمنة للتعامل مع الليزر في المجال الطبي.

وأوضح أن عدة دراسات من المملكة قد نُشرت، وتبين كيفية التعامل مع الليزر في مجتمعنا بشكل آمن وتوفير توصيات علمية في هذا الجانب.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,360
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,276
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,658
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,069

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة