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ولي العهد يستعرض مع وزير الدفاع بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تناول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دوو.


وقد عقد ولي العهد، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية وبخاصة في المجال الدفاعي.


كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق فياض الرويلي، ومساعد سمو وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.


كما حضره من الجانب الكوري، السفير لدى المملكة جونغ بيونغ ووك، ونائب وزير الدفاع تشونغ سوك هوان، والمدير العام لسياسة القوات العسكرية كيم إيل دونغ، والمدير العام للسياسات الدولية لي وان ايك، والمساعد العسكري لوزير الدفاع كيم دونغ سو، وعدد من المسؤولين.

ولي العهد وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يستعرض مع وزير الدفاع بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون بين البلدين
سبق

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دوو.


وقد عقد ولي العهد، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية وبخاصة في المجال الدفاعي.


كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق فياض الرويلي، ومساعد سمو وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.


كما حضره من الجانب الكوري، السفير لدى المملكة جونغ بيونغ ووك، ونائب وزير الدفاع تشونغ سوك هوان، والمدير العام لسياسة القوات العسكرية كيم إيل دونغ، والمدير العام للسياسات الدولية لي وان ايك، والمساعد العسكري لوزير الدفاع كيم دونغ سو، وعدد من المسؤولين.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
06:20 PM

ولي العهد يستعرض مع وزير الدفاع بكوريا الجنوبية سبل تعزيز التعاون بين البلدين

تناول قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية جونغ كيونغ دوو.


وقد عقد ولي العهد، ووزير الدفاع الوطني الكوري الجنوبي، اجتماعاً جرى خلاله استعراض سبل تعزيز التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية وبخاصة في المجال الدفاعي.


كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد سمو وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق فياض الرويلي، ومساعد سمو وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.


كما حضره من الجانب الكوري، السفير لدى المملكة جونغ بيونغ ووك، ونائب وزير الدفاع تشونغ سوك هوان، والمدير العام لسياسة القوات العسكرية كيم إيل دونغ، والمدير العام للسياسات الدولية لي وان ايك، والمساعد العسكري لوزير الدفاع كيم دونغ سو، وعدد من المسؤولين.

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