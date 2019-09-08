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اشتباه في محله.. دوريات أمن بيشة تطيح بشخص بحوزته 6 بلاطات حشيش

كان معه سلاح من نوع مسدس وذخيرة حية وتم تسليمه للجهات المختصة

قبض أفراد دوريات الأمن بمحافظة بيشة، صباح اليوم الأحد، على شخص على طريق بيشة- تثليث، وبحوزته 6 بلاطات حشيش ومسدس وذخيرة حية.

وقالت المصادر: رجال دوريات الأمن بمحافظة بيشة أطاحوا بشخص وبحوزته 6 بلاطات حشيش وسلاح من نوع مسدس وذخيرة حية، بعد أن اشتبهوا في سيارة على طريق بيشة- تثليث.

وأضافت: أسفر تفتيش المركبة عن ضبط الممنوعات، وتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.

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اشتباه في محله.. دوريات أمن بيشة تطيح بشخص بحوزته 6 بلاطات حشيش
سبق

قبض أفراد دوريات الأمن بمحافظة بيشة، صباح اليوم الأحد، على شخص على طريق بيشة- تثليث، وبحوزته 6 بلاطات حشيش ومسدس وذخيرة حية.

وقالت المصادر: رجال دوريات الأمن بمحافظة بيشة أطاحوا بشخص وبحوزته 6 بلاطات حشيش وسلاح من نوع مسدس وذخيرة حية، بعد أن اشتبهوا في سيارة على طريق بيشة- تثليث.

وأضافت: أسفر تفتيش المركبة عن ضبط الممنوعات، وتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
02:41 PM
اخر تعديل
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
04:46 PM

اشتباه في محله.. دوريات أمن بيشة تطيح بشخص بحوزته 6 بلاطات حشيش

كان معه سلاح من نوع مسدس وذخيرة حية وتم تسليمه للجهات المختصة

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
3
5,620

قبض أفراد دوريات الأمن بمحافظة بيشة، صباح اليوم الأحد، على شخص على طريق بيشة- تثليث، وبحوزته 6 بلاطات حشيش ومسدس وذخيرة حية.

وقالت المصادر: رجال دوريات الأمن بمحافظة بيشة أطاحوا بشخص وبحوزته 6 بلاطات حشيش وسلاح من نوع مسدس وذخيرة حية، بعد أن اشتبهوا في سيارة على طريق بيشة- تثليث.

وأضافت: أسفر تفتيش المركبة عن ضبط الممنوعات، وتم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.

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