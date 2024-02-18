"دهانات الجزيرة" تسلّط الضوء على حلولها الإنشائية بمعرض التصميم والديكور العماني

تخدم عملاءها في سلطنة عمان عبر 10 معارض وتتطلع للتوسع أكثر

شاركت "دهانات الجزيرة" في معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث العماني IDF الذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام مؤخرًا بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض في العاصمة مسقط، بحضور أكثر من 200 شركة رائدة محلية ودولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة" عبدالله بن سعود الرميح، أهمية المشاركة في مثل هذه المحافل المتخصصة لتعزيز صورة الشركة لدى العملاء، والإسهام في تعريف الجمهور بدورها في سوق الدهانات المحلي والإقليمي، من خلال عرض وتقديم منتجاتها المبتكرة وحلولها الإنشائية؛ لافتًا إلى أنها مهتمة بالتطوير سواء على مستوى الدهانات أو من خلال تحقيق السبق في ابتكار منتجات جديدة، تمثل حلولًا لمواجهة ما يعترض قطاع البناء من مشكلات؛ مشيرًا إلى أنها عرضت أكثر من 30 منتجًا من أهم منتجاتها الداخلية والخارجية والصناعية والعازلة؛ بما فيها الدهانات ذات الحلول الوظيفية المبتكرة، والدهانات الديكورية، إلى جانب دهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والدهانات المقاومة للحريق، إضافة إلى غراء البلاط والسيراميك والبورسلين.

وبيّن أن "دهانات الجزيرة" تخدم عملاءها في سلطنة عمان عبر 10 معارض موزعة على مختلف مناطق السلطنة على رأسها العاصمة مسقط، علاوة على صلالة والعامرات وصحم وغيرها، موضحًا أنها تتطلع للتوسع في العديد من مناطق السلطنة ومحافظاتها؛ لتلبية احتياجات العملاء بالنظر لما تحظى به من إقبال كبير، وسعيًا لزيادة الاقتراب من العملاء، وتوفير متطلباتهم، وخدمتهم على النحو الذي يرضيهم.

ويعتبر معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث العماني، منصةً مثالية لتلبية الطلب المتزايد في السوق العماني لمنتجات التصميم الداخلي والديكور والأثاث والصناعات ذات الصلة، ويلقي الضوء على العديد من متطلبات المقاولات والبناء وتجهيزات المنازل والفنادق والفلل والعديد من القطاعات الأخرى؛ فضلًا عن وجود العديد من الشركات العالمية الراغبة في بدء شراكات مع شركاء وموزعين في السوق المحلية العمانية، وقد استقطب المعرض في دورته هذه 13 ألف زائر من المتخصصين في مجال التصميم الداخلي والديكور وشركات الأثاث ومن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

هذا وتشهد سلطنة عمان تطورًا سريعًا في قطاعَي البناء والعقارات، يتمثل في انطلاق العديد من المشاريع التجارية والسكنية والسياحية في مختلف أنحاء السلطنة؛ مما جعل الطلب متزايدًا على مستلزمات التصميم الداخلي والديكور والأثاث وما يتصل بها من صناعات.