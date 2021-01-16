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الأمن العام يدعو للاستفادة من مهلة إصدار تصاريح الأسلحة والذخائر

تنتهي في منتصف شهر شوال للعام الحالي

جدد الأمن العام دعوته للمواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لإصدار التراخيص للأسلحة والذخائر، والتي تنتهي في منتصف شهر شوال للعام الحالي 1441هـ.

وقال الأمن العام في تغريدة على تويتر: "أخي المواطن ‏استفد من المهلة الممنوحة لترخيص الأسلحة والذخائر التي تنتهي بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

الأمن العام تصاريح الأسلحة والذخائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يدعو للاستفادة من مهلة إصدار تصاريح الأسلحة والذخائر
سبق

جدد الأمن العام دعوته للمواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لإصدار التراخيص للأسلحة والذخائر، والتي تنتهي في منتصف شهر شوال للعام الحالي 1441هـ.

وقال الأمن العام في تغريدة على تويتر: "أخي المواطن ‏استفد من المهلة الممنوحة لترخيص الأسلحة والذخائر التي تنتهي بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
07:50 PM

الأمن العام يدعو للاستفادة من مهلة إصدار تصاريح الأسلحة والذخائر

تنتهي في منتصف شهر شوال للعام الحالي

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,461

جدد الأمن العام دعوته للمواطنين للاستفادة من المهلة المحددة لإصدار التراخيص للأسلحة والذخائر، والتي تنتهي في منتصف شهر شوال للعام الحالي 1441هـ.

وقال الأمن العام في تغريدة على تويتر: "أخي المواطن ‏استفد من المهلة الممنوحة لترخيص الأسلحة والذخائر التي تنتهي بتاريخ 17/ 10/ 1441هـ تجنباً لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر التي تشتمل على الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تبادر بالإفصاح عنها أو ترخيصها.

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