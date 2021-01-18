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إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

"بتريتشيك" ألغى اجتماعاته إلا ما كان منها عبر الإنترنت

أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك، الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج الفحوص الطبية التي جاءت إيجابية، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال بتريتشيك (39 عامًا) وهو رابع وزير يُصاب بالفيروس، إنه "يشعر بالتعب، لكن لم تظهر عليه أعراض حادة".

وألغى الوزير اجتماعاته، إلا ما كان منها عبر الإنترنت، وقال: "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم.. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة".

وسجلت التشيك حسب موقع "وورلد ميتر" نحو 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة.

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إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا
سبق

أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك، الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج الفحوص الطبية التي جاءت إيجابية، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال بتريتشيك (39 عامًا) وهو رابع وزير يُصاب بالفيروس، إنه "يشعر بالتعب، لكن لم تظهر عليه أعراض حادة".

وألغى الوزير اجتماعاته، إلا ما كان منها عبر الإنترنت، وقال: "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم.. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة".

وسجلت التشيك حسب موقع "وورلد ميتر" نحو 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
11:25 PM

إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

"بتريتشيك" ألغى اجتماعاته إلا ما كان منها عبر الإنترنت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك، الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج الفحوص الطبية التي جاءت إيجابية، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، قال بتريتشيك (39 عامًا) وهو رابع وزير يُصاب بالفيروس، إنه "يشعر بالتعب، لكن لم تظهر عليه أعراض حادة".

وألغى الوزير اجتماعاته، إلا ما كان منها عبر الإنترنت، وقال: "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم.. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة".

وسجلت التشيك حسب موقع "وورلد ميتر" نحو 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة.

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