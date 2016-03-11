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جامايكا تسجل أول إصابة بكورونا لامرأة قادمة من بريطانيا

البرتغال تعلق الرحلات الجوية من وإلي إيطاليا لمدة 14 يوماً

سجلت جامايكا، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس.

وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يقومون بمعاينة الأشخاص الذين تواصلوا معها.

ومن جانب أخر، علّقت حكومة البرتغال كل الرحلات الجوية للركاب من وإلى إيطاليا لمدة 14 يوماً بدءاً من يوم غد كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلا، قالت الحكومة البرتغالية في بيان "بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي, قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية".

جامايكا إيطاليا بريطانيا البرتغال فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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جامايكا تسجل أول إصابة بكورونا لامرأة قادمة من بريطانيا
سبق

سجلت جامايكا، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس.

وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يقومون بمعاينة الأشخاص الذين تواصلوا معها.

ومن جانب أخر، علّقت حكومة البرتغال كل الرحلات الجوية للركاب من وإلى إيطاليا لمدة 14 يوماً بدءاً من يوم غد كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلا، قالت الحكومة البرتغالية في بيان "بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي, قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية".

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:43 PM

جامايكا تسجل أول إصابة بكورونا لامرأة قادمة من بريطانيا

البرتغال تعلق الرحلات الجوية من وإلي إيطاليا لمدة 14 يوماً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت جامايكا، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس.

وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يقومون بمعاينة الأشخاص الذين تواصلوا معها.

ومن جانب أخر، علّقت حكومة البرتغال كل الرحلات الجوية للركاب من وإلى إيطاليا لمدة 14 يوماً بدءاً من يوم غد كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وتفصيلا، قالت الحكومة البرتغالية في بيان "بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي, قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية".

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