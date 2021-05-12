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9 آلاف ساعة قدّمها 75 متطوعاً من "تعليم مكة" بالمسجد الحرام

تركوا أسرهم خلال الإفطار لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن

اختتمت وحدة التطوع التابعة لقسم النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عملها بالتعاون مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها التطوعية بـ 75 متطوعاً، وبلغ عدد ساعاتهم التطوعية ما يقارب تسعة آلاف ساعة تطوعية.

وقد سخّروا جهدهم وعملهم لتقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام تاركين أسرهم ومنازلهم خلال الإفطار متشرفين بخدمة الطائفين من تنظيم مسارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد ولبس الكمام بين المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام.

جاء ذلك بتوجيه مباشر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي؛ ووفق تطلعات القيادة الرشيدة على ثلاث مراحل خلال العام الدراسي.

وقد أثنى "الزايدي" ومساعده للشؤون التعليمية " بنين" علي العامودي، على هذه الأعمال الجليلة من أعضاء الوحدة وجهود المتطوعين أثناء زياراتهم الإشرافية.

وحظيت الوحدة التطوعية، خلال هذه الفترة، بتكريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نظير الجهود التطوعية.

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9 آلاف ساعة قدّمها 75 متطوعاً من "تعليم مكة" بالمسجد الحرام
سبق

اختتمت وحدة التطوع التابعة لقسم النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عملها بالتعاون مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها التطوعية بـ 75 متطوعاً، وبلغ عدد ساعاتهم التطوعية ما يقارب تسعة آلاف ساعة تطوعية.

وقد سخّروا جهدهم وعملهم لتقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام تاركين أسرهم ومنازلهم خلال الإفطار متشرفين بخدمة الطائفين من تنظيم مسارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد ولبس الكمام بين المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام.

جاء ذلك بتوجيه مباشر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي؛ ووفق تطلعات القيادة الرشيدة على ثلاث مراحل خلال العام الدراسي.

وقد أثنى "الزايدي" ومساعده للشؤون التعليمية " بنين" علي العامودي، على هذه الأعمال الجليلة من أعضاء الوحدة وجهود المتطوعين أثناء زياراتهم الإشرافية.

وحظيت الوحدة التطوعية، خلال هذه الفترة، بتكريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نظير الجهود التطوعية.

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
03:18 PM

9 آلاف ساعة قدّمها 75 متطوعاً من "تعليم مكة" بالمسجد الحرام

تركوا أسرهم خلال الإفطار لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
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اختتمت وحدة التطوع التابعة لقسم النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عملها بالتعاون مع الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها التطوعية بـ 75 متطوعاً، وبلغ عدد ساعاتهم التطوعية ما يقارب تسعة آلاف ساعة تطوعية.

وقد سخّروا جهدهم وعملهم لتقديم الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام تاركين أسرهم ومنازلهم خلال الإفطار متشرفين بخدمة الطائفين من تنظيم مسارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد ولبس الكمام بين المعتمرين والزائرين لبيت الله الحرام.

جاء ذلك بتوجيه مباشر من مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي؛ ووفق تطلعات القيادة الرشيدة على ثلاث مراحل خلال العام الدراسي.

وقد أثنى "الزايدي" ومساعده للشؤون التعليمية " بنين" علي العامودي، على هذه الأعمال الجليلة من أعضاء الوحدة وجهود المتطوعين أثناء زياراتهم الإشرافية.

وحظيت الوحدة التطوعية، خلال هذه الفترة، بتكريم من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نظير الجهود التطوعية.

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