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رئيس جامعة المؤسس يُدشن منصة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني 91

لتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، المنصة الإلكترونية الخاصة باحتفال الجامعة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار".

جاء ذلك، بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم الأحد، بمكتب رئيس الجامعة.

وتهدف المنصة إلى إبراز احتفالات الجامعة، ممثلةً في الوكالات والعمادات والكليات والمعاهد والمراكز، وتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات في مجالات عدة، تعبيرًا عن حبهم وولائهم لوطنهم.

ورفع "اليوبي"، باسمه وباسم كل منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ونوّه بما قدمته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وآثاره وتداعياته والحد من انتشاره، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الملك عبدالعزيز، تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات؛ من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

بدوره، قال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن في مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني التي اعتادت على إحيائها والاحتفاء بها سنويًا.

وأضاف: تأتي المنصة لتوثيق هذه المشاركات وإبراز الفعاليات سواء لقطاعات الجامعة أو الطلاب والطالبات التي تعزز الجوانب الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات.

كما تأتي ذكرى اليوم الوطني كمناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة، وكفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده، فمثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس جامعة المؤسس يُدشن منصة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني 91
سبق

دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، المنصة الإلكترونية الخاصة باحتفال الجامعة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار".

جاء ذلك، بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم الأحد، بمكتب رئيس الجامعة.

وتهدف المنصة إلى إبراز احتفالات الجامعة، ممثلةً في الوكالات والعمادات والكليات والمعاهد والمراكز، وتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات في مجالات عدة، تعبيرًا عن حبهم وولائهم لوطنهم.

ورفع "اليوبي"، باسمه وباسم كل منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ونوّه بما قدمته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وآثاره وتداعياته والحد من انتشاره، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الملك عبدالعزيز، تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات؛ من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

بدوره، قال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن في مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني التي اعتادت على إحيائها والاحتفاء بها سنويًا.

وأضاف: تأتي المنصة لتوثيق هذه المشاركات وإبراز الفعاليات سواء لقطاعات الجامعة أو الطلاب والطالبات التي تعزز الجوانب الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات.

كما تأتي ذكرى اليوم الوطني كمناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة، وكفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده، فمثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
05:17 PM

رئيس جامعة المؤسس يُدشن منصة "هي لنا دار" بمناسبة اليوم الوطني 91

لتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات

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عبدالله الراجحي - الرياض
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دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، المنصة الإلكترونية الخاصة باحتفال الجامعة، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 "هي لنا دار".

جاء ذلك، بحضور عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، اليوم الأحد، بمكتب رئيس الجامعة.

وتهدف المنصة إلى إبراز احتفالات الجامعة، ممثلةً في الوكالات والعمادات والكليات والمعاهد والمراكز، وتسليط الضوء على مشاركات الطلاب والطالبات في مجالات عدة، تعبيرًا عن حبهم وولائهم لوطنهم.

ورفع "اليوبي"، باسمه وباسم كل منسوبي وطلاب الجامعة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للمملكة.

ونوّه بما قدمته القيادة الرشيدة -أعزها الله- من دعم وإجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا وآثاره وتداعياته والحد من انتشاره، وجهودهما القائمة في الارتقاء بهذه البلاد من خلال تحقيق الطفرات التنموية والتقدمية التي تشهدها بلادنا بشكل متسارع ولله الحمد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الملك عبدالعزيز، تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الغالية، وتضع نصب أعينها رؤية المملكة 2030 التي وصفها ولاة الأمر -حفظهم الله- خارطة طريق واضحة للعالم وللمملكة من خلال خطط استراتيجية لكل القطاعات والمجالات؛ من أجل الوصول في تلك السنة إلى غايات عظمى ومقاصد سامية وأهداف جوهرية تضع المملكة على خارطة الدول العالمية ذات التأثير الفعال في كل الأمور الدولية.

بدوره، قال عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، إن الجامعة دأبت في مشاركة الوطن في مختلف مناسباته وبالأخص في ذكرى اليوم الوطني التي اعتادت على إحيائها والاحتفاء بها سنويًا.

وأضاف: تأتي المنصة لتوثيق هذه المشاركات وإبراز الفعاليات سواء لقطاعات الجامعة أو الطلاب والطالبات التي تعزز الجوانب الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات.

كما تأتي ذكرى اليوم الوطني كمناسبة غالية على قلوب أبناء المملكة قاطبة، وكفرصة لاستذكار تاريخ الملحمة البطولية لمؤسس المملكة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ومسيرة البناء والتطور والازدهار التي قادها أبناؤه البررة من بعده، فمثل هذه المناشط التي تقيمها الجامعة تعزز الانتماء الوطني وتعمق القيم الإيجابية بين الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم والمجتمع كافة.

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