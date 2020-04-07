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الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عالمية لإنهاء العنف ضد النساء مع انتشار "كورونا"

أكدت أن التقارير الإعلامية وثَّقت تصاعد العنف بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية

دعت الأمم المتحدة أمس الاثنين إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في خضم انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، أعربت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لها اليوم حول العنف ضد النساء مع انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم عن قلقها من تصاعد العنف ضد جميع النساء في العالم، اللاتي يعانين أكثر الآن بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الإضافية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية توثق زيادة العنف في جميع أنحاء العالم.

وأبانت أن النساء المشتبه في تعرضهن لفيروس كورونا يواجهن خطر طردهن إلى الشارع وسط الإغلاق، مشيرة إلى استغلال المعتدين إجراءات العزل. مع العلم أن النساء غير قادرات على طلب المساعدة أو الهروب.

وأشارت أمينة محمد إلى أنه يجب أن يكون التصدي للعنف في صلب جميع خطط الاستجابة لفيروس كورونا. لافتة النظر إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني، الذي يشمل بعض أفقر أجزاء العالم، وأكثرها اضطرابًا، وتعطي الأولوية لخدمات حماية النساء.

الأمم المتحدة العنف ضد النساء فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عالمية لإنهاء العنف ضد النساء مع انتشار "كورونا"
سبق

دعت الأمم المتحدة أمس الاثنين إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في خضم انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، أعربت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لها اليوم حول العنف ضد النساء مع انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم عن قلقها من تصاعد العنف ضد جميع النساء في العالم، اللاتي يعانين أكثر الآن بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الإضافية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية توثق زيادة العنف في جميع أنحاء العالم.

وأبانت أن النساء المشتبه في تعرضهن لفيروس كورونا يواجهن خطر طردهن إلى الشارع وسط الإغلاق، مشيرة إلى استغلال المعتدين إجراءات العزل. مع العلم أن النساء غير قادرات على طلب المساعدة أو الهروب.

وأشارت أمينة محمد إلى أنه يجب أن يكون التصدي للعنف في صلب جميع خطط الاستجابة لفيروس كورونا. لافتة النظر إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني، الذي يشمل بعض أفقر أجزاء العالم، وأكثرها اضطرابًا، وتعطي الأولوية لخدمات حماية النساء.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
01:16 AM

الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ إجراءات عالمية لإنهاء العنف ضد النساء مع انتشار "كورونا"

أكدت أن التقارير الإعلامية وثَّقت تصاعد العنف بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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دعت الأمم المتحدة أمس الاثنين إلى اتخاذ إجراءات عالمية فورية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في خضم انتشار جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم.

وفي التفاصيل، أعربت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريح لها اليوم حول العنف ضد النساء مع انتشار جائحة كوفيد-19 في العالم عن قلقها من تصاعد العنف ضد جميع النساء في العالم، اللاتي يعانين أكثر الآن بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الإضافية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن التقارير الإعلامية توثق زيادة العنف في جميع أنحاء العالم.

وأبانت أن النساء المشتبه في تعرضهن لفيروس كورونا يواجهن خطر طردهن إلى الشارع وسط الإغلاق، مشيرة إلى استغلال المعتدين إجراءات العزل. مع العلم أن النساء غير قادرات على طلب المساعدة أو الهروب.

وأشارت أمينة محمد إلى أنه يجب أن يكون التصدي للعنف في صلب جميع خطط الاستجابة لفيروس كورونا. لافتة النظر إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الإنساني، الذي يشمل بعض أفقر أجزاء العالم، وأكثرها اضطرابًا، وتعطي الأولوية لخدمات حماية النساء.

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