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"فلاورد" تواصل نشاطاتها في دعم المجتمع بتوقيع اتفاقية مع "لأجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة

انطلاقًا من إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية لعب دور فعَّال في دعم المجتمعات التي توجد بها، إضافة إلى مواكبتها رؤية 2030 التي تهتم بالجانب الإنساني، تواصل شركة "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط، القيام بنشاطات متعددة ومختلفة، تدعم جمعيات وقضايا خيرية وإنسانية في جميع أنحاء السعودية.

ووقّعت "فلاورد" اتفاقية تعاون مع جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قيادة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود. وتقوم "فلاورد" من خلال تلك الشراكة بالحضور في جميع فعاليات الجمعية التي تتواكب مع أهداف رؤية 2030 التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم على مختلف المستويات.

وأطلقت "فلاورد" في شهر رمضان الكريم حلة "رمضان بذرة الخير" بالتعاون مع جمعية إخاء لرعاية الأيتام، ووزّعت أكثر من 500 صندوق إفطار صائم مزيَّن بالورود لمراكز الأيتام.

كما تعاونت مع لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بقرية أم الساهك، ووزعت أكثر من 300 سلة غذائية على المستفيدين من اللجنة من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى توزيع الورود في الشوارع على الناس لنشر الفرحة والبهجة في قلوبهم.

وخلال شهر رمضان الكريم أيضًا رعت "فلاورد" بازار إيفاء الخيري المعنيّ بعرض تصاميم فنية يدوية خاصة بموسم رمضان من إنتاج طلاب وطالبات قسم التدريب المهاري الذي أُقيم بمقر الجمعية؛ إذ زينت "فلاورد" البازار، ووزعت الورود والهدايا على الزوار والقائمين على البازار.

وخلال موسم الحج تعاونت "فلاورد" مع إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات طيبة لتوزيع أكثر من 1000 وردة على الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المدينة المنورة عبر المطار.

وإضافة إلى ذلك، تعاونت "فلاورد" مع جمعية إيثار خلال حملة التبرع بالدم لدعم مخزون بنوك الدم التي تخدم المشاعر المقدسة خلال موسم الحج تحت شعار "دمي لضيوف الرحمن"، ووزعت الورود على جميع المتبرعين، وقدمت هدية خاصة للمتبرع رقم 1500.

وأقامت "فلاورد" ورشة عمل بعنوان "تنسيق الورود لإسعاد أيتام المدينة"، بالتعاون مع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمشاركة 20 مؤثرًا ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا معًا بتعلم أساسيات تنسيق باقات الورود وتصميمها والتبرع بها إلى الأيتام لنشر الفرحة والسرور في قلوبهم.

وأخيرًا، قدمت "فلاورد" استقبالاً لعودة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والبطل الأولمبي طارق حامدي بعد وصول بعثة أولمبياد طوكيو 2020 لمطار الملك عبدالعزيز الدولي تكريمًا للبطل طارق حامدي لنيله الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو للكاراتيه.

وتُعدُّ المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من قيم شركة "فلاورد"، وتقوم استراتيجيتها على كونها قريبة من الناس في أماكن وجودهم؛ لذلك تخصص فلاورد 1 % من مبيعاتها للنشاطات الخيرية والإنسانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فلاورد" تواصل نشاطاتها في دعم المجتمع بتوقيع اتفاقية مع "لأجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة
سبق

انطلاقًا من إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية لعب دور فعَّال في دعم المجتمعات التي توجد بها، إضافة إلى مواكبتها رؤية 2030 التي تهتم بالجانب الإنساني، تواصل شركة "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط، القيام بنشاطات متعددة ومختلفة، تدعم جمعيات وقضايا خيرية وإنسانية في جميع أنحاء السعودية.

ووقّعت "فلاورد" اتفاقية تعاون مع جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قيادة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود. وتقوم "فلاورد" من خلال تلك الشراكة بالحضور في جميع فعاليات الجمعية التي تتواكب مع أهداف رؤية 2030 التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم على مختلف المستويات.

وأطلقت "فلاورد" في شهر رمضان الكريم حلة "رمضان بذرة الخير" بالتعاون مع جمعية إخاء لرعاية الأيتام، ووزّعت أكثر من 500 صندوق إفطار صائم مزيَّن بالورود لمراكز الأيتام.

كما تعاونت مع لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بقرية أم الساهك، ووزعت أكثر من 300 سلة غذائية على المستفيدين من اللجنة من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى توزيع الورود في الشوارع على الناس لنشر الفرحة والبهجة في قلوبهم.

وخلال شهر رمضان الكريم أيضًا رعت "فلاورد" بازار إيفاء الخيري المعنيّ بعرض تصاميم فنية يدوية خاصة بموسم رمضان من إنتاج طلاب وطالبات قسم التدريب المهاري الذي أُقيم بمقر الجمعية؛ إذ زينت "فلاورد" البازار، ووزعت الورود والهدايا على الزوار والقائمين على البازار.

وخلال موسم الحج تعاونت "فلاورد" مع إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات طيبة لتوزيع أكثر من 1000 وردة على الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المدينة المنورة عبر المطار.

وإضافة إلى ذلك، تعاونت "فلاورد" مع جمعية إيثار خلال حملة التبرع بالدم لدعم مخزون بنوك الدم التي تخدم المشاعر المقدسة خلال موسم الحج تحت شعار "دمي لضيوف الرحمن"، ووزعت الورود على جميع المتبرعين، وقدمت هدية خاصة للمتبرع رقم 1500.

وأقامت "فلاورد" ورشة عمل بعنوان "تنسيق الورود لإسعاد أيتام المدينة"، بالتعاون مع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمشاركة 20 مؤثرًا ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا معًا بتعلم أساسيات تنسيق باقات الورود وتصميمها والتبرع بها إلى الأيتام لنشر الفرحة والسرور في قلوبهم.

وأخيرًا، قدمت "فلاورد" استقبالاً لعودة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والبطل الأولمبي طارق حامدي بعد وصول بعثة أولمبياد طوكيو 2020 لمطار الملك عبدالعزيز الدولي تكريمًا للبطل طارق حامدي لنيله الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو للكاراتيه.

وتُعدُّ المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من قيم شركة "فلاورد"، وتقوم استراتيجيتها على كونها قريبة من الناس في أماكن وجودهم؛ لذلك تخصص فلاورد 1 % من مبيعاتها للنشاطات الخيرية والإنسانية.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:00 AM

"فلاورد" تواصل نشاطاتها في دعم المجتمع بتوقيع اتفاقية مع "لأجلهم" لخدمة ذوي الإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلاقًا من إيمانها بالمسؤولية الاجتماعية، وأهمية لعب دور فعَّال في دعم المجتمعات التي توجد بها، إضافة إلى مواكبتها رؤية 2030 التي تهتم بالجانب الإنساني، تواصل شركة "فلاورد"، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط، القيام بنشاطات متعددة ومختلفة، تدعم جمعيات وقضايا خيرية وإنسانية في جميع أنحاء السعودية.

ووقّعت "فلاورد" اتفاقية تعاون مع جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة تحت قيادة الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، والأمير فيصل بن عبدالرحمن آل سعود. وتقوم "فلاورد" من خلال تلك الشراكة بالحضور في جميع فعاليات الجمعية التي تتواكب مع أهداف رؤية 2030 التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم على مختلف المستويات.

وأطلقت "فلاورد" في شهر رمضان الكريم حلة "رمضان بذرة الخير" بالتعاون مع جمعية إخاء لرعاية الأيتام، ووزّعت أكثر من 500 صندوق إفطار صائم مزيَّن بالورود لمراكز الأيتام.

كما تعاونت مع لجنة التنمية الأهلية الاجتماعية بقرية أم الساهك، ووزعت أكثر من 300 سلة غذائية على المستفيدين من اللجنة من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى توزيع الورود في الشوارع على الناس لنشر الفرحة والبهجة في قلوبهم.

وخلال شهر رمضان الكريم أيضًا رعت "فلاورد" بازار إيفاء الخيري المعنيّ بعرض تصاميم فنية يدوية خاصة بموسم رمضان من إنتاج طلاب وطالبات قسم التدريب المهاري الذي أُقيم بمقر الجمعية؛ إذ زينت "فلاورد" البازار، ووزعت الورود والهدايا على الزوار والقائمين على البازار.

وخلال موسم الحج تعاونت "فلاورد" مع إدارة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وشركة مطارات طيبة لتوزيع أكثر من 1000 وردة على الحجاج والمعتمرين القادمين إلى المدينة المنورة عبر المطار.

وإضافة إلى ذلك، تعاونت "فلاورد" مع جمعية إيثار خلال حملة التبرع بالدم لدعم مخزون بنوك الدم التي تخدم المشاعر المقدسة خلال موسم الحج تحت شعار "دمي لضيوف الرحمن"، ووزعت الورود على جميع المتبرعين، وقدمت هدية خاصة للمتبرع رقم 1500.

وأقامت "فلاورد" ورشة عمل بعنوان "تنسيق الورود لإسعاد أيتام المدينة"، بالتعاون مع جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمشاركة 20 مؤثرًا ومؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي، قاموا معًا بتعلم أساسيات تنسيق باقات الورود وتصميمها والتبرع بها إلى الأيتام لنشر الفرحة والسرور في قلوبهم.

وأخيرًا، قدمت "فلاورد" استقبالاً لعودة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والبطل الأولمبي طارق حامدي بعد وصول بعثة أولمبياد طوكيو 2020 لمطار الملك عبدالعزيز الدولي تكريمًا للبطل طارق حامدي لنيله الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو للكاراتيه.

وتُعدُّ المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من قيم شركة "فلاورد"، وتقوم استراتيجيتها على كونها قريبة من الناس في أماكن وجودهم؛ لذلك تخصص فلاورد 1 % من مبيعاتها للنشاطات الخيرية والإنسانية.

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