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"الفيصل" يعلن عن تقديم ملف ترشح الرياض .. لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفيصل" يعلن عن تقديم ملف ترشح الرياض .. لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030
سبق

أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:03 PM
اخر تعديل
04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
11:11 PM

"الفيصل" يعلن عن تقديم ملف ترشح الرياض .. لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن تقديم ملف ترشح مدينة الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": يسعدني أن أعلن اليوم عن تقديم الملف الرسمي إلى المجلس الأولمبي الآسيوي لترشح الرياض لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 ..نتمنى أن يليق هذا الملف بحجم طموحاتنا وروعة عاصمة مملكتنا الحبيبة.

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