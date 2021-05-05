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القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

أعربت عن أحر التعازي وصادق المواساة راجية للمصابين الشفاء العاجل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لَنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرَبَ لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لَنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرَبَ لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
09:24 PM

القيادة تعزّي الرئيس المكسيكي في ضحايا انهيار جسر قطار مترو معلق

أعربت عن أحر التعازي وصادق المواساة راجية للمصابين الشفاء العاجل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لَنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، رئيس الولايات المتحدة المكسيكية؛ إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد: "بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرَبَ لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل".

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