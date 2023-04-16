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أمانة المدينة تصدر العديد من الرخص والقرارات عن بعد

ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للتسهيل على المواطنين

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من الرخص والقرارات خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف؛ اعتماد 21 رخصة بناء سكني وتجاري، و5 رخص حفريات لخدمات البنية التحتية، وإصدار 15 قرارًا مساحيًّا، و254 رخصة بلدية للمنشآت التجارية.

أمانة المدينة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة المدينة تصدر العديد من الرخص والقرارات عن بعد
سبق

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من الرخص والقرارات خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف؛ اعتماد 21 رخصة بناء سكني وتجاري، و5 رخص حفريات لخدمات البنية التحتية، وإصدار 15 قرارًا مساحيًّا، و254 رخصة بلدية للمنشآت التجارية.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
05:45 PM

أمانة المدينة تصدر العديد من الرخص والقرارات عن بعد

ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للتسهيل على المواطنين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,695

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من الرخص والقرارات خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات، وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف؛ اعتماد 21 رخصة بناء سكني وتجاري، و5 رخص حفريات لخدمات البنية التحتية، وإصدار 15 قرارًا مساحيًّا، و254 رخصة بلدية للمنشآت التجارية.

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