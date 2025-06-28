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بماذا وصف "العساكر" دلالات صور ولي العهد في قمة مجموعة الـ 20؟

في كلمات قليلة غير أنها معبّرة

دعت الدلالات المعبّرة للغاية عن المكانة، التي أضحت تتبوأها السعودية في العالم، والمنعكسة من خلال موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين قادة وزعماء قمة مجموعة العشرية الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية، مدير المكتب الخاص لولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر؛ إلى وصف المشهد الذي تجسّده الصورة بالقول: "سؤددٌ (سيادة ومجد وشرف رفيع).. وقوة.. ومهابة. وطني هنا.. وطني في ازدهاره".

وحدت الدلالات ذاتها في صور أخرى لولي العهد بـ "العساكر" إلى وصف مشاهدها المعبّرة عبر حسابه في "تويتر"، بالقول: "تلك خُطى المستقبل .. وأمجاد لوطن الشموخ".

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بماذا وصف "العساكر" دلالات صور ولي العهد في قمة مجموعة الـ 20؟
سبق

دعت الدلالات المعبّرة للغاية عن المكانة، التي أضحت تتبوأها السعودية في العالم، والمنعكسة من خلال موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين قادة وزعماء قمة مجموعة العشرية الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية، مدير المكتب الخاص لولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر؛ إلى وصف المشهد الذي تجسّده الصورة بالقول: "سؤددٌ (سيادة ومجد وشرف رفيع).. وقوة.. ومهابة. وطني هنا.. وطني في ازدهاره".

وحدت الدلالات ذاتها في صور أخرى لولي العهد بـ "العساكر" إلى وصف مشاهدها المعبّرة عبر حسابه في "تويتر"، بالقول: "تلك خُطى المستقبل .. وأمجاد لوطن الشموخ".

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
02:00 PM

بماذا وصف "العساكر" دلالات صور ولي العهد في قمة مجموعة الـ 20؟

في كلمات قليلة غير أنها معبّرة

A A A
محمد صبح - الرياض
5
3,217

دعت الدلالات المعبّرة للغاية عن المكانة، التي أضحت تتبوأها السعودية في العالم، والمنعكسة من خلال موقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بين قادة وزعماء قمة مجموعة العشرية الرابعة عشرة المنعقدة حالياً في مدينة أوساكا اليابانية، مدير المكتب الخاص لولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك بدر العساكر؛ إلى وصف المشهد الذي تجسّده الصورة بالقول: "سؤددٌ (سيادة ومجد وشرف رفيع).. وقوة.. ومهابة. وطني هنا.. وطني في ازدهاره".

وحدت الدلالات ذاتها في صور أخرى لولي العهد بـ "العساكر" إلى وصف مشاهدها المعبّرة عبر حسابه في "تويتر"، بالقول: "تلك خُطى المستقبل .. وأمجاد لوطن الشموخ".

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