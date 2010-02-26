شاهد.. طالبات الاحتياجات الخاصة بجامعة الطائف يبدعن فنياً

نظمت سلسلة من الفعاليات تضمنت الاحتفال باليوم العالمي لطريقة (برايل)

أكدت المشرفة على وحدة الاحتياجات الخاصة بوكالة شؤون الطالبات بجامعة الطائف إيمان الغامدي، على أهمية تنمية المواهب لطالبات الاحتياجات الخاصة في الرسم والفن التشكيلي، وصقل مواهبهن للمشاركة في المعارض المصاحبة في فعاليات الجامعة، والتي تتضمن عروضاً لأهم إنجازات طالبات الاحتياجات الخاصة الموهوبات.

كما أكدت "الغامدي" أهمية الرسم من الجانب النفسي، كونه يُمكن الطالبات من التعبير عن أفكارهن ومشاعرهن بكل حرية، ووصف ما بداخلهن من خبرات بكل ثقة، من خلال الرسم للتفريغ الانفعالي، إلى جانب تشجيعهن على إبراز مواهبهن وقدراتهن الإبداعية.

وكانت قد شهدت ورشة عمل "فن الرسم والمواهب الابداعية"، التي نظمتها جامعة الطائف ممثلةً بوحدة الاحتياجات الخاصة بوكالة شؤون الطالبات، تقديم المشاركات فيها أعمالاً إبداعية متميزة.

وهدفت ورشة العمل إلى تنمية المواهب الإبداعية في الرسم والخط العربي والفنون التشكيلية، وتعليم الطالبات أساسيات الظل والضوء والألوان، وشاركت في تقديمها عضو هيئة التدريس بكلية التصاميم والفنون التطبيقية الدكتورة إيناس عزت، وامتدت الدورة لخمسة أيام متفرقة.

إلى ذلك، نظمت وحدة الاحتياجات الخاصة بوكالة شؤون الطالبات بجامعة الطائف، مؤخراً، فعالية الاحتفال باليوم العالمي لطريقة (برايل)، ضمن الخطة المعتمدة لأنشطة وحدة الاحتياجات الخاصة للطالبات في المسرح الجامعي.

وهدفت الفعالية إلى تعريف المجتمع الجامعي بطريقة (برايل)؛ التي يعتمد عليها‏المكفوفون في التعلم، إذ تم إشراك الطالبات في كتابة المناهج الدراسية بصيغة (وورد)، تمهيداً لطباعتها بطريقة (برايل) لخدمة زميلاتهن الكفيفات.

وأكدت المشرفة على الوحدة إيمان الغامدي، أهمية تفعيل اليوم العالمي لطريقة (برايل) لتوعية المجتمع الجامعي والطالبات بهذه الطريقة الخاصة بالمكفوفين.

وأوضحت "الغامدي" أن الفعاليات تضمنت التعريف بمبادرة الفريق التطوعي "أيادٍ مضيئة" في تقديم يد العون والمساعدة في كتابة المناهج الدراسية على "الوورد" لتحويلها إلى الطباعة بطريقة (برايل).

وذكرت المشرفة على وحدة الاحتياجات الخاصة أن برنامج الفعاليات تضمن التعريف بالعالم لويس برايل، مخترع هذه الطريقة للمكفوفين، إضافة إلى عروض لأهم إنجازات طالبات الاحتياجات الخاصة الموهوبات والمبدعات.

وأشارت "الغامدي" أن الفعاليات استعرضت جهود جامعة الطائف لرعاية المكفوفين، لاسيما تجهيز معمل الحاسب الآلي لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوريد أجهزة المكفوفين وطابعات (برايل) لخدمة الطالبات الكفيفات.

كما نظمت الوحدة دورة تدريبية لـ"مهارات إدارة التسويق"، ضمن الخطة المعتمدة لأنشطة وحدة الاحتياجات الخاصة للطالبات في قاعة التدريب، بهدف إكساب المتدربات من ذوي الاحتياجات مهارات التسويق في المجالات المختلفة وزيادة الوعي للطالبة في كيفية التسويق.

واشتملت الدورة على محاور عدة، شملت تعريف التسويق وأهميته ومهامه وخطواته، للوصول إلى تسويق ناجح وهادف، وتولت تدريب المشاركات عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال حنان المحياوي.

وتعود أهمية الدورة إلى إسهامها في تأهيل المتدربات من طالبات الاحتياجات الخاصة بجامعة الطائف لسوق العمل، وإكسابهن المعلومات والمهارات السلوكية اللازمة، وفنون الاقناع في مجال الإعلانات لتسويق منتجاتهن من الأعمال فنية ولوحات الرسم التشكيلي، عن طريق استخدام طرق التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، لمساعدتهن على إنشاء مشروعات خاصة بدون رأس مال.

كما أتيحت الدورة لحضور جميع الطالبات إلى جانب زميلاتهن طالبات الاحتياجات الخاصة، لتعم الفائدة بالنفع على الجميع، وتبادل الآراء والأفكار والخبرات فيما بينهن.