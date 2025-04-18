هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589
الفيروس أودى بحياة 3.601
أفادت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" زاد 1140 حالة ليصل الإجمالي إلى 31589 إصابة.
وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخص، وفقاً لـ"رويترز".
هولندا
فيروس كورونا الجديد
هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-04-18
أفادت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" زاد 1140 حالة ليصل الإجمالي إلى 31589 إصابة.
وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخص، وفقاً لـ"رويترز".
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
05:18 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:29 PM
هولندا.. إصابات "كورونا" تقفز إلى 31.589
الفيروس أودى بحياة 3.601
أفادت سلطات الصحة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" زاد 1140 حالة ليصل الإجمالي إلى 31589 إصابة.
وبيّن المعهد الهولندي للصحة العامة في تقريره اليومي، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالمرض زادت 142 وفاة إلى 3601 شخص، وفقاً لـ"رويترز".