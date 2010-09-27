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الشرقية.. 499 جولة على الأسواق وتعقيم وتطهير 937 موقعًا

نفّذتها الأمانة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (499) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات، أسفرت عن تحرير (8) مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19، و(6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت الأمانة، بغسل وتعقيم وتطهير (937) موقعًا، باستخدام (151567) لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (471) فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (7741) طنًّا من النفايات، وأزالت (4305) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقاية والأنظمة البلدية، وتقوم بتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجميع، عبر الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك؛ بالتواصل مع مركز البلاغات (940)؛ حرصًا على سلامة المجتمع من أجل وطن آمن ومستقر.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. 499 جولة على الأسواق وتعقيم وتطهير 937 موقعًا
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (499) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات، أسفرت عن تحرير (8) مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19، و(6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت الأمانة، بغسل وتعقيم وتطهير (937) موقعًا، باستخدام (151567) لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (471) فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (7741) طنًّا من النفايات، وأزالت (4305) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقاية والأنظمة البلدية، وتقوم بتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجميع، عبر الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك؛ بالتواصل مع مركز البلاغات (940)؛ حرصًا على سلامة المجتمع من أجل وطن آمن ومستقر.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
01:51 PM

الشرقية.. 499 جولة على الأسواق وتعقيم وتطهير 937 موقعًا

نفّذتها الأمانة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (499) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية والبروتوكولات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات، أسفرت عن تحرير (8) مخالفات؛ لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بكوفيد 19، و(6) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، كما قامت الأمانة، بغسل وتعقيم وتطهير (937) موقعًا، باستخدام (151567) لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (471) فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت (7741) طنًّا من النفايات، وأزالت (4305) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات بمشاركة (9407) أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرارها في متابعة تطبيق الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة للإجراءات الوقاية والأنظمة البلدية، وتقوم بتكثيف الجولات الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجميع، عبر الإبلاغ عن أي مخالفات في سياق ذلك؛ بالتواصل مع مركز البلاغات (940)؛ حرصًا على سلامة المجتمع من أجل وطن آمن ومستقر.

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