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الكويت .. 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة

ارتفاع عدد الحالات المسجلة حتى الآن إلى 176 مريضاً

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن، إلى 176 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 11 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ إن الحالات، هي: عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة؛ منها تسع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية، أما الحالة الأخيرة، فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وهي لمواطن كويتي.

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الكويت .. 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن، إلى 176 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 11 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ إن الحالات، هي: عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة؛ منها تسع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية، أما الحالة الأخيرة، فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وهي لمواطن كويتي.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:12 PM

الكويت .. 17 إصابة جديدة بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة

ارتفاع عدد الحالات المسجلة حتى الآن إلى 176 مريضاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 17 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية في الكويت؛ ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن، إلى 176 حالة.

ووفق صحيفة "القبس"، كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 11 حالة مؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند؛ إن الحالات، هي: عشر مرتبطة بالسفر بالمملكة المتحدة؛ منها تسع حالات لمواطنين كويتيين وحالة واحدة لسيدة مقيمة من الجنسية اللبنانية، أما الحالة الأخيرة، فهي مرتبطة بالسفر إلى سويسرا، وهي لمواطن كويتي.

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