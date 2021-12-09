لقطات من مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة بمناسبة زيارة سموه الرسمية لمملكة البحرين ضمن جولته الخليجية، وفي مستقبليه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
بالصور .. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينية
لقطات من مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة بمناسبة زيارة سموه الرسمية لمملكة البحرين ضمن جولته الخليجية، وفي مستقبليه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
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بالصور .. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينيةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-09
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:05 PM
بالصور .. مراسم استقبال رسمية لولي العهد في قصر الصخير في العاصمة البحرينية
لقطات من مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة بمناسبة زيارة سموه الرسمية لمملكة البحرين ضمن جولته الخليجية، وفي مستقبليه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
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