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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير المصري بالمملكة

تناولا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير المصري بالمملكة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
06:15 PM

"الجبير" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير المصري بالمملكة

تناولا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض اليوم، سفير مصر لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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