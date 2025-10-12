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"كورونا" يضم 1056 شخصًا إلى عدد مصابيه في لبنان

الفيروس أودى بحياة 7 مرضى جدد

سجَّل لبنان 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 54624 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد الوفيات ارتفع إلى 466 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

وأضافت بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23941.

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"كورونا" يضم 1056 شخصًا إلى عدد مصابيه في لبنان
سبق

سجَّل لبنان 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 54624 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد الوفيات ارتفع إلى 466 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

وأضافت بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23941.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
09:32 PM

"كورونا" يضم 1056 شخصًا إلى عدد مصابيه في لبنان

الفيروس أودى بحياة 7 مرضى جدد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجَّل لبنان 1056 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 54624 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الاثنين أن عدد الوفيات ارتفع إلى 466 حالة بعد تسجيل 7 حالات وفاة.

وأضافت بأن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 23941.

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