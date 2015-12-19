فريق الكشافة بتقنية بنات الرياض ينظم مبادرة العمل التطوعي

لنشر ثقافة العمل التطوعي بين متدربات الكلية

نظم فريق الكشافة التابع للكلية التقنية التطبيقية للبنات بالرياض، مبادرة العمل التطوعي.

جاء ذلك تزامنًا مع انطلاق يوم التطوع السعودي والعالمي، ولنشر ثقافة العمل التطوعي بين متدربات الكلية.

وخلال الفعاليات تم تقديم مجموعة من المبادرات خلال الأسبوع وتقسيمها على النحو الآتي: في اليوم الأول تقديم الإفطار المجاني وتوزيع كسوة الشتاء على العاملات بالكلية.

ويأتي في اليوم الثاني زرع شتلات النباتات وتوزيعها داخل مبنى الكلية، وفي اليوم الثالث جمع تبرعات الملابس الشتوية وترتيبها وتجهيزها للتوزيع.

وفي اليوم الرابع تجهيز ألعاب وهدايا أطفال جمعية رعاية الأيتام "إنسان".

وتابع الفريق فعالياته في اليوم الخامس بترتيب وإكمال مصلى الكلية.

بينما في اليوم السادس من يوم الخميس ١٦ ديسمبر الجاري، شارك فريق الكشافة بالكلية بقيادة القائدة الكشفية هبة النمري، في فعالية العمل التطوعي المقامة بالكلية من خلال توزيع الهدايا والألعاب المقدمة والمجهزة من قِبل المتدربات وتقديم برنامج ترفيهي ووجبات الإفطار لأطفال الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" فرع "نمار" لعدد ١٥ يتيمًا.