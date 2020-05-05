مكة تتخطى حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من "كورونا"

جاءت بعد الرياض

تخطت مكة المكرمة حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين في العاصمة المقدسة 1145 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد الرياض.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في مكة 6848 حالة؛ منها 5618 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 85 حالة وفاة.