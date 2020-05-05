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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

مكة تتخطى حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من "كورونا"

جاءت بعد الرياض

تخطت مكة المكرمة حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين في العاصمة المقدسة 1145 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد الرياض.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في مكة 6848 حالة؛ منها 5618 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 85 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تتخطى حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من "كورونا"
سبق

تخطت مكة المكرمة حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين في العاصمة المقدسة 1145 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد الرياض.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في مكة 6848 حالة؛ منها 5618 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 85 حالة وفاة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:36 PM

مكة تتخطى حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من "كورونا"

جاءت بعد الرياض

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,486

تخطت مكة المكرمة حاجز الـ1000 في عدد المتعافين من فيروس "كورونا" الجديد؛ حيث بلغ إجمالي عدد المتعافين في العاصمة المقدسة 1145 حالة، حتى الآن، وفق آخر ما أعلنته وزارة الصحة.

وبهذا الرقم احتلت مكة المكرمة المرتبة الثانية بين مدن المملكة في عدد المتعافين من "كورونا"، بعد الرياض.

وبلغ إجمالي عدد الحالات في مكة 6848 حالة؛ منها 5618 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 85 حالة وفاة.

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