النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

سلطنة عمان: 930 حالة إصابة جديدة بكورونا

الوفيات 72.. وتماثل 3451 حالة للشفاء

سجلت سلطنة عمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩" ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463، والحالات المنومة 45، وإجمالي المنومين 251، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
سلطنة عمان: 930 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت سلطنة عمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩" ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463، والحالات المنومة 45، وإجمالي المنومين 251، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
02:26 PM

سلطنة عمان: 930 حالة إصابة جديدة بكورونا

الوفيات 72.. وتماثل 3451 حالة للشفاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
409

سجلت سلطنة عمان 930 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا "كوفيد ١٩" ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 16016 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، اليوم، أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية بلغ 2463، والحالات المنومة 45، وإجمالي المنومين 251، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 67.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,873
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,307
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,935

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة