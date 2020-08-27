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مكة.. ضبط مركبة محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر قبل توزيعها على المستهلكين

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدوريات الأمنية، مركبة نقل محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وتفصيلاً؛ أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 120 كجم من الدهون الفاسدة، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكد "قدح" أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.

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مكة.. ضبط مركبة محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر قبل توزيعها على المستهلكين
سبق

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدوريات الأمنية، مركبة نقل محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وتفصيلاً؛ أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 120 كجم من الدهون الفاسدة، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكد "قدح" أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:14 AM

مكة.. ضبط مركبة محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر قبل توزيعها على المستهلكين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الدوريات الأمنية، مركبة نقل محملة بشحوم فاسدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كانت مُعدة ومجهزة لتوزيعها وتسويقها على المستهلكين.

وتفصيلاً؛ أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس حمدي بن إسماعيل قدح، أن الفرق الرقابية بالبلدية تمكنت من ضبط الشاحنة المخالفة لاشتراطات النقل والتخزين ضمن نطاق البلدية، وأتلفت 120 كجم من الدهون الفاسدة، مشيراً إلى أنه تم حجز المركبة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق قائدها.

وأكد "قدح" أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات والتأكّد من سلامة كل ما يُعرض ويُباع من الأطعمة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أن البلدية لن تتوانى في إيقاع أشد العقوبات على المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة والتعليمات؛ حفاظاً على صحة المستهلكين وتأمين الأجواء الصحية لهم.

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