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الطائف.. ردْم التجمعات المائية واستكشافٌ حَشَرِيٌّ ورَشُّ 300 موقع خلال شهر

شملت المواقع السياحية والمنتزهات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

نفذت الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة الطائف، برنامجًا لأعمال الرش والتعقيم والاستكشاف الحشري لأكثر من 300 موقعًا بالطائف خلال شهر واحد، على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وشَمِلَ البرنامج المواقع السياحية والمنتزهات البرية، وأحياء الطائف والمواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه، وقامت الإدارة بالمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للبؤر الحشرية والتجمعات المائية.

وكثّفت فِرَق الاستكشاف الحشري أعمالها في رصد بؤر التكاثر الحشري، وتخصيص آليات التعامل الفعال معها من خلال أخذ عينات لتحليلها ودراسة فصائل اليرقات الحشرية؛ حيث يتم التعامل مع كل نوع وفق الطرق المخصصة لها.

وأوضحت وكالة الخدمات أن المواقع التي تتجمع بها المياه تُعَد بؤرة لتكاثر الحشرات، وتقوم فِرَق الإدارة بالتعامل الفوري معها بالرش والردم، وتنفذ برنامجًا دوريًّا لرشّ أحياء المدينة، يشمل أكثر من 100 حي؛ وفق جدول يومي للرش الضبابي واليدوي والبودرة، وتعقيم حاويات النفايات ورشّها فور إزالة المخلفات منها.

وبيّنت الوكالة أنها سيّرت آليات الرش داخل النطاق العمراني؛ للحد من انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء عليها في طور حياتها الأولى، كما خصصت برنامجًا لرش المواقع السياحية بالشفا والهدا والوهط والوهيط والمواقع البرية والتي يقصدها الزوار.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. ردْم التجمعات المائية واستكشافٌ حَشَرِيٌّ ورَشُّ 300 موقع خلال شهر
سبق

نفذت الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة الطائف، برنامجًا لأعمال الرش والتعقيم والاستكشاف الحشري لأكثر من 300 موقعًا بالطائف خلال شهر واحد، على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وشَمِلَ البرنامج المواقع السياحية والمنتزهات البرية، وأحياء الطائف والمواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه، وقامت الإدارة بالمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للبؤر الحشرية والتجمعات المائية.

وكثّفت فِرَق الاستكشاف الحشري أعمالها في رصد بؤر التكاثر الحشري، وتخصيص آليات التعامل الفعال معها من خلال أخذ عينات لتحليلها ودراسة فصائل اليرقات الحشرية؛ حيث يتم التعامل مع كل نوع وفق الطرق المخصصة لها.

وأوضحت وكالة الخدمات أن المواقع التي تتجمع بها المياه تُعَد بؤرة لتكاثر الحشرات، وتقوم فِرَق الإدارة بالتعامل الفوري معها بالرش والردم، وتنفذ برنامجًا دوريًّا لرشّ أحياء المدينة، يشمل أكثر من 100 حي؛ وفق جدول يومي للرش الضبابي واليدوي والبودرة، وتعقيم حاويات النفايات ورشّها فور إزالة المخلفات منها.

وبيّنت الوكالة أنها سيّرت آليات الرش داخل النطاق العمراني؛ للحد من انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء عليها في طور حياتها الأولى، كما خصصت برنامجًا لرش المواقع السياحية بالشفا والهدا والوهط والوهيط والمواقع البرية والتي يقصدها الزوار.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
01:54 PM

الطائف.. ردْم التجمعات المائية واستكشافٌ حَشَرِيٌّ ورَشُّ 300 موقع خلال شهر

شملت المواقع السياحية والمنتزهات بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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نفذت الإدارة العامة للصحة العامة بأمانة الطائف، برنامجًا لأعمال الرش والتعقيم والاستكشاف الحشري لأكثر من 300 موقعًا بالطائف خلال شهر واحد، على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.

وشَمِلَ البرنامج المواقع السياحية والمنتزهات البرية، وأحياء الطائف والمواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه، وقامت الإدارة بالمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للبؤر الحشرية والتجمعات المائية.

وكثّفت فِرَق الاستكشاف الحشري أعمالها في رصد بؤر التكاثر الحشري، وتخصيص آليات التعامل الفعال معها من خلال أخذ عينات لتحليلها ودراسة فصائل اليرقات الحشرية؛ حيث يتم التعامل مع كل نوع وفق الطرق المخصصة لها.

وأوضحت وكالة الخدمات أن المواقع التي تتجمع بها المياه تُعَد بؤرة لتكاثر الحشرات، وتقوم فِرَق الإدارة بالتعامل الفوري معها بالرش والردم، وتنفذ برنامجًا دوريًّا لرشّ أحياء المدينة، يشمل أكثر من 100 حي؛ وفق جدول يومي للرش الضبابي واليدوي والبودرة، وتعقيم حاويات النفايات ورشّها فور إزالة المخلفات منها.

وبيّنت الوكالة أنها سيّرت آليات الرش داخل النطاق العمراني؛ للحد من انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء عليها في طور حياتها الأولى، كما خصصت برنامجًا لرش المواقع السياحية بالشفا والهدا والوهط والوهيط والمواقع البرية والتي يقصدها الزوار.

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