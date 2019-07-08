النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"بلدي جدة" يرصد قصوراً وتدنياً في مستوى الخدمات بالمسلخ الرئيس

استعدّت الإدارة وأسواق النفع العام لتلافي القصور والارتقاء بالخدمات

رصد رئيس المجلس البلدي بجدة وعدد من أعضاء المجلس بعض السلبيات والقصور في المسلخ الرئيس بجدة، إثر الزيارة التي قاموا بها مؤخراً.

وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس يرافقه الأعضاء عايض بن درهم وخالد عسيري وحسن بصفر وخالد باجمال، حيث استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني وعدد من منسوبي الأمانة.

وقدم وكيل الأمين شرحاً عن سير العمل بالمسلخ كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين بالمسلخ.

وأضاف "المحمدي" أن الزيارة شهدت ملاحظة بعض السلبيات والقصور في بعض الجوانب، وأن أمانة محافظة جدة، ممثلةً في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، استعدّت لتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، ومتابعة معالجة هذه السلبيات من قبل المجلس أولاً بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بجدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"بلدي جدة" يرصد قصوراً وتدنياً في مستوى الخدمات بالمسلخ الرئيس
سبق

رصد رئيس المجلس البلدي بجدة وعدد من أعضاء المجلس بعض السلبيات والقصور في المسلخ الرئيس بجدة، إثر الزيارة التي قاموا بها مؤخراً.

وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس يرافقه الأعضاء عايض بن درهم وخالد عسيري وحسن بصفر وخالد باجمال، حيث استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني وعدد من منسوبي الأمانة.

وقدم وكيل الأمين شرحاً عن سير العمل بالمسلخ كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين بالمسلخ.

وأضاف "المحمدي" أن الزيارة شهدت ملاحظة بعض السلبيات والقصور في بعض الجوانب، وأن أمانة محافظة جدة، ممثلةً في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، استعدّت لتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، ومتابعة معالجة هذه السلبيات من قبل المجلس أولاً بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بجدة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
03:24 PM

"بلدي جدة" يرصد قصوراً وتدنياً في مستوى الخدمات بالمسلخ الرئيس

استعدّت الإدارة وأسواق النفع العام لتلافي القصور والارتقاء بالخدمات

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
754

رصد رئيس المجلس البلدي بجدة وعدد من أعضاء المجلس بعض السلبيات والقصور في المسلخ الرئيس بجدة، إثر الزيارة التي قاموا بها مؤخراً.

وأكد رئيس المجلس البلدي بجدة عبدالله بن دخيل الله المحمدي حرص المجلس على متابعة أداء المسالخ التابعة لأمانة محافظة جدة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها رئيس المجلس يرافقه الأعضاء عايض بن درهم وخالد عسيري وحسن بصفر وخالد باجمال، حيث استقبلهم وكيل الأمين للبلديات الفرعية وأسواق النفع العام المهندس محمد الزهراني وعدد من منسوبي الأمانة.

وقدم وكيل الأمين شرحاً عن سير العمل بالمسلخ كما تم الوقوف على الحظائر والمسلخ من الداخل والثلاجات وخطوات سير العمل والالتقاء بالمواطنين الموجودين بالمسلخ.

وأضاف "المحمدي" أن الزيارة شهدت ملاحظة بعض السلبيات والقصور في بعض الجوانب، وأن أمانة محافظة جدة، ممثلةً في إدارة المسالخ وأسواق النفع العام، استعدّت لتلافي هذه السلبيات ومعالجتها، ومتابعة معالجة هذه السلبيات من قبل المجلس أولاً بأول، والرفع بالتقارير اللازمة للارتقاء بمستوى خدمات المسالخ بجدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,752
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,576
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,889
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,555

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

متفائلون بعملكم

متفائلون بعملكم

سلطان رديف
بلاد "بالي بالي".. كوريا

بلاد "بالي بالي".. كوريا

بدر الغامدي
كفى ما ضاع من الوقت

كفى ما ضاع من الوقت

ماجد البريكان
فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة