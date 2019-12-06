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لماذا استاء الدفاع المدني من الإدارة التعليمية في عسير؟!

آليات الطرق تَتسبب بهزات لمبنى إحدى المدارس.. هنا القصة

تَسبب تغيّب مندوب "تعليم عسير" عن المشاركة مع فرقة الدفاع المدني التي باشرت بلاغ إحدى المدارس الابتدائية للبنات، بوقوع "هزات" لمبنى المدرسة بسبب آليات تمهيد الطرق بجانب المدرسة؛ في إثارة استياء الدفاع المدني؛ على اعتبار أن ذلك يُخل بالتعاون بين الدفاع المدني وإدارة التعليم.

وكان بلاغ قد ورد من إحدى مدارس الطفولة المبكرة للدفاع المدني بالشعف، الاثنين الماضي، يفيد بأن هناك إزعاجًا من الآليات الخاصة بمشروع تمهيد الطرق التي تعمل بجانب المدرسة؛ مما سبّب هزاتٍ لمبنى المدرسة.

وعاينت فرقة من الدفاع المدني المدرسةَ عقب البلاغ، وطلبت حضور مندوب من التعليم؛ لكنه لم يحضر لتوقيع المحضر المشترك رغم أنه يفترض مشاركة قسم الأمن والسلامة المدرسية في المعاينة وتحرير المحضر.

وقال خطاب الدفاع المدني الموجه للتعليم، الذي حصلت "سبق" على نسخة منه: تم الشخوص إلى المدرسة في وقت البلاغ، وطلب مندوب من قِبَلكم ومن قِبَل إدارة التعليم في حينه، ولم يحضر للتوقيع على المحضر المشترك بذلك؛ علمًا بأن هذا التصرف يُخِلّ بالتعاون المشترك بين إدارة التعليم والدفاع المدني، والذي يعود بالمصلحة المشتركة.

وأضاف الخطاب: تم تحرير محضر مع مديرة المدرسة المطالبة بإحضار مشهد سلامة إنشائية وكهربائية لمبنى المدرسة؛ على أن يكون ذلك بصفة عاجلة لسلامة مرتادي المدرسة من الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري.

وطالَبَ الدفاع المدني "التعليمَ" بالاضطلاع وتكليف مندوب لتوقيع المحضر المشترك، وسرعة تزويده بالتقرير الهندسي الإنشائي والكهربائي.

عسير تعليم عسير الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا استاء الدفاع المدني من الإدارة التعليمية في عسير؟!
سبق

تَسبب تغيّب مندوب "تعليم عسير" عن المشاركة مع فرقة الدفاع المدني التي باشرت بلاغ إحدى المدارس الابتدائية للبنات، بوقوع "هزات" لمبنى المدرسة بسبب آليات تمهيد الطرق بجانب المدرسة؛ في إثارة استياء الدفاع المدني؛ على اعتبار أن ذلك يُخل بالتعاون بين الدفاع المدني وإدارة التعليم.

وكان بلاغ قد ورد من إحدى مدارس الطفولة المبكرة للدفاع المدني بالشعف، الاثنين الماضي، يفيد بأن هناك إزعاجًا من الآليات الخاصة بمشروع تمهيد الطرق التي تعمل بجانب المدرسة؛ مما سبّب هزاتٍ لمبنى المدرسة.

وعاينت فرقة من الدفاع المدني المدرسةَ عقب البلاغ، وطلبت حضور مندوب من التعليم؛ لكنه لم يحضر لتوقيع المحضر المشترك رغم أنه يفترض مشاركة قسم الأمن والسلامة المدرسية في المعاينة وتحرير المحضر.

وقال خطاب الدفاع المدني الموجه للتعليم، الذي حصلت "سبق" على نسخة منه: تم الشخوص إلى المدرسة في وقت البلاغ، وطلب مندوب من قِبَلكم ومن قِبَل إدارة التعليم في حينه، ولم يحضر للتوقيع على المحضر المشترك بذلك؛ علمًا بأن هذا التصرف يُخِلّ بالتعاون المشترك بين إدارة التعليم والدفاع المدني، والذي يعود بالمصلحة المشتركة.

وأضاف الخطاب: تم تحرير محضر مع مديرة المدرسة المطالبة بإحضار مشهد سلامة إنشائية وكهربائية لمبنى المدرسة؛ على أن يكون ذلك بصفة عاجلة لسلامة مرتادي المدرسة من الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري.

وطالَبَ الدفاع المدني "التعليمَ" بالاضطلاع وتكليف مندوب لتوقيع المحضر المشترك، وسرعة تزويده بالتقرير الهندسي الإنشائي والكهربائي.

06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441
06:23 PM

لماذا استاء الدفاع المدني من الإدارة التعليمية في عسير؟!

آليات الطرق تَتسبب بهزات لمبنى إحدى المدارس.. هنا القصة

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
1
4,352

تَسبب تغيّب مندوب "تعليم عسير" عن المشاركة مع فرقة الدفاع المدني التي باشرت بلاغ إحدى المدارس الابتدائية للبنات، بوقوع "هزات" لمبنى المدرسة بسبب آليات تمهيد الطرق بجانب المدرسة؛ في إثارة استياء الدفاع المدني؛ على اعتبار أن ذلك يُخل بالتعاون بين الدفاع المدني وإدارة التعليم.

وكان بلاغ قد ورد من إحدى مدارس الطفولة المبكرة للدفاع المدني بالشعف، الاثنين الماضي، يفيد بأن هناك إزعاجًا من الآليات الخاصة بمشروع تمهيد الطرق التي تعمل بجانب المدرسة؛ مما سبّب هزاتٍ لمبنى المدرسة.

وعاينت فرقة من الدفاع المدني المدرسةَ عقب البلاغ، وطلبت حضور مندوب من التعليم؛ لكنه لم يحضر لتوقيع المحضر المشترك رغم أنه يفترض مشاركة قسم الأمن والسلامة المدرسية في المعاينة وتحرير المحضر.

وقال خطاب الدفاع المدني الموجه للتعليم، الذي حصلت "سبق" على نسخة منه: تم الشخوص إلى المدرسة في وقت البلاغ، وطلب مندوب من قِبَلكم ومن قِبَل إدارة التعليم في حينه، ولم يحضر للتوقيع على المحضر المشترك بذلك؛ علمًا بأن هذا التصرف يُخِلّ بالتعاون المشترك بين إدارة التعليم والدفاع المدني، والذي يعود بالمصلحة المشتركة.

وأضاف الخطاب: تم تحرير محضر مع مديرة المدرسة المطالبة بإحضار مشهد سلامة إنشائية وكهربائية لمبنى المدرسة؛ على أن يكون ذلك بصفة عاجلة لسلامة مرتادي المدرسة من الطلاب والطالبات والكادر التعليمي والإداري.

وطالَبَ الدفاع المدني "التعليمَ" بالاضطلاع وتكليف مندوب لتوقيع المحضر المشترك، وسرعة تزويده بالتقرير الهندسي الإنشائي والكهربائي.

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